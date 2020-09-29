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單身狗別顧著烤肉！命理師：中秋求姻緣最靈驗...5大禁忌別犯

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▲▼情侶相處「5大禁忌」少碰 。（圖／Unsplash）

▲命理師表示，想要終結單身，要把握中秋節當天拜月老，這天求姻緣最靈驗。（圖／Unsplash）

記者游瓊華／台中報導

單身男女中秋節別只顧著吃月餅、烤肉？命理師表示，中秋節也是月下老人的生日，傳說在這一天拜月老，求姻緣最靈驗！社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，10月1日是農曆8月15日，也是今年求姻緣最後一次機會，單身男女一定要掌握重點和禁忌，拜月老時不能拿傘、戴帽子、口罩等，以免讓自己的姻緣跑掉了！

楊登嵙指出，國曆2月14日西洋情人節、七夕〈農曆7月7日〉及月下老人生日〈農曆8月15日〉這三天是拜月下老人求姻緣的最佳時刻，也是最靈驗。但拜月老有5大禁忌，包括不能戴帽子、口罩、太陽眼鏡，這樣月老才看得清楚你的樣子；服裝要端莊不宜太過暴露，也尊重神明；不能拿傘，若是摺疊傘就收到包包裡，旁邊有人拿傘也離他遠一點，拜拜拿傘，小心姻緣會「散」！此外，喝結緣茶千萬不要吹，不然求好的姻緣就被自己給吹走了；最後要記得吃廟裡喜糖沾沾喜氣，但記得不能挑；因為你都自己挑了，月老怎麼幫你牽紅線？

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至於拜月老的祭拜供品，楊登嵙建議可買糖果，甜甜月老的嘴；買鮮花，代表與身旁對象可以盡快開花結果；買五色圓形水果，代表一切圓滿吉利；買紅棗，祈求姻緣早點完成，最後準備桂圓，代表圓滿順利。

楊登嵙也提到拜月老的祈求內容，要記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件包括長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝，但記得要說到做到，最後求得的紅線和緣錢在月老的主爐正轉繞3圈，然後放在身上或包包內帶著或置於枕頭下。

▲▲命理師表示，單身男女想要終結單身，要把握中秋節當天拜月老，因為這天求姻緣最靈驗。（圖／楊登嵙提供）

▲命理師表示，想要終結單身，要把握中秋節當天拜月老，這天求姻緣最靈驗。（圖／楊登嵙提供）

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