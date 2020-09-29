中秋大啖美食　中醫師傳授中藥茶飲消化解膩令您無負擔

▲台南市立安南醫院中醫部林莉華醫師表示，在中秋佳節大吃大喝同時，建議可自製幫助消化之中藥茶飲消化解膩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節吃月餅享受美食之際，除吃下過多熱量外，也造成腸胃負擔和傷害，台南市立安南醫院中醫部林莉華醫師表示，市售月餅平均每個熱量大約是300~500大卡，廣式雙蛋黃月餅更高達800大卡，建議可和家人朋友分享月餅，不但可吃到不同風味也能避免攝取過多熱量。

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林莉華醫師說，中秋烤肉也可以多用植物性蛋白質取代，會比動物性蛋白質更容易消化，烤豆腐、烤豆皮包蔬菜都是不錯的選擇，也要注意多攝取蔬菜兼顧營養均衡，熱量低又能有飽足感。

林莉華醫師指出，在中秋佳節大吃大喝同時，飲料選擇要避免含糖飲料，無糖茶類雖可以幫助解油膩，但如有睡眠障礙的朋友則應適量飲用。由於茶葉中含有茶鹼和鞣酸，分別會刺激胃酸分泌及抑制消化酶分泌，導致胃食道逆流、胃潰瘍及消化不良等病況，建議可自製幫助消化之中藥茶飲，以荷葉3錢、山楂2~3錢、烏梅1~2顆、麥芽2錢、陳皮2錢加500cc水煮當作茶飲；另外，荷葉可清熱除濕，減少對脂肪吸收，山楂與烏梅可幫助肉類消化及消油膩食積，麥芽可幫助澱粉消化，而陳皮可燥濕消脹氣。

林莉華醫師最後再補充提到，民眾如平日消化不良、容易腹脹、噯氣、口氣重者，可以麥芽、山楂、神麴各2~3錢加500cc水煮當作茶飲。對於改善小兒脹氣，厭食，可加黨參、白朮。精緻飲食或大魚大肉後的民眾可煮小米粥幫助消化，護胃氣兼清內熱，小米含多種營養素與微量元素，維生素B1、維生素E、膳食纖維與礦物質都高於白米，其中更富含有胡蘿蔔素和鐵質，也可以健脾養胃，清熱除濕及大補元氣，適合脾胃虛弱，慢性胃炎，胃潰瘍，胃酸過多朋友們食用。

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