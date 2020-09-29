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台南和順廠協會向防疫英雄致敬　贈送麻豆文旦賀中秋

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▲台南市和順工業區廠商協進會，購買5千斤文旦，中秋節前捐贈衛福部防疫中心、市警三分局各單位、安和消防隊及台電公司安南所，敬祝中秋節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市和順工業區廠商協進會，購買5千斤文旦，中秋節前捐贈衛福部防疫中心、市警三分局各單位、安和消防隊及台電公司安南所，敬祝中秋節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市和順工業區廠商協進會，支持麻豆三家小農購買5千斤文旦，中秋節前捐贈1200斤文旦予衛福部防疫中心，向防疫英雄致敬表達謝意，另外分贈市警三分局安順派出所、和順派出所、三分局交通隊處理小組、安和消防隊及台電公司安南所，敬祝辛苦為和順工業區治安、防火、用電的付出。

台灣最美的風景依然還是人心，而台灣也向拒絕將台灣納入全球防疫圈的WHO，證明了台灣自身的醫療實力，以及堅實的防疫能力。和順工業區廠協會理事長陳文祥表示，非常感謝衛福部在防疫中的部署、第一線防疫人員的付出，防疫成效有目共睹，透過行政院秘書長李孟諺協調，廠協會特別致贈1200斤文旦，向衛福部防疫人員表達謝意，為前線的抗疫夥伴加油。

▲台南市和順工業區廠商協進會，購買5千斤文旦，中秋節前捐贈衛福部防疫中心、市警三分局各單位、安和消防隊及台電公司安南所，敬祝中秋節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

和順工業區廠協會全力配合政府防疫政策，善盡企業責任超前部署，除國外洽商採視訊會議，也要求各廠商先量額溫再打卡上班，加強公共區域消毒及異地辦公等防疫措施。陳文祥指出，雖無法站在第一線守護台灣，廠協會盡最大努力做好防疫需求，成為防疫英雄的最佳後援，也希望大家配合政府防疫政策，減輕防疫人員負擔，祈願所有人都能平安健康。

▲台南市和順工業區廠商協進會，購買5千斤文旦，中秋節前捐贈衛福部防疫中心、市警三分局各單位、安和消防隊及台電公司安南所，敬祝中秋節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次委由運送的台南郵局黃局長表示，如同之前郵局代運送達口罩以及發放振興三倍券，深受民眾的讚許。本次和順工業區廠協會購文旦贈防疫英雄，絕對可以迅速完整的送達到府，歡迎民眾多加選用郵局貨運服務。另外，和順工業區廠協會也分贈文旦予台南市警三分局安順派出所、和順派出所、三分局交通隊處理小組、安和消防隊及台電公司安南所，敬祝辛苦為工業區治安、防火、用電的付出。

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