台南市議會創意賀中秋 郭信良議長首次獻聲唱Rap

▲台南市議會在29日推出一支30秒的中秋節音樂MV，郭信良議長（右6）更首次親自唱歌配樂，挑戰頗有難度的嘻哈風，顛覆市議會的嚴肅形象。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有別於以往中規中矩的賀節影片，台南市議會在29日推出一支30秒的中秋節音樂MV，議員們手拿全國知名的麻豆文旦，揮動著仙女棒，傳達出濃濃的秋節氣氛，最令人耳目一新的是，郭信良議長首次親自唱歌配樂，而且一舉挑戰頗有難度的嘻哈風，顛覆市議會的嚴肅形象，令人讚賞。

郭信良議長表示，第3屆的議員們平均年齡年輕許多，常常帶給議會行政團隊不同的思維。例如台南市議會在議員們的建議下，各項議程越來越透明化，因而在今年得到全國地方議會透明度第1名，他也由此得到啟發，在中秋節推出前所未有的創意廣告，相信能夠引發話題，讓更多市民看到市議會的轉變。

郭信良議長指出，除了以音樂廣告帶的型式向市民慶賀中秋節，議會為了和全民一起歡樂過中秋，在不久前舉辦議會臉書粉絲專頁抽獎活動，提供豐富的獎品讓全國民眾都來參加摸彩，快樂fun中秋。郭信良議長說，不僅有超過5千名的民眾參加摸彩，議會臉書的關注人數也增加了一倍，活動非常成功。

郭信良議長邀請市民大眾到議會臉書專頁，或是加入議會LINE官方帳號，觀看這支別出心裁的慶中秋短片。郭信良議長並透露，除了定期會議程實況，包括下一波的抽獎，以及年底的合併10週年系列活動都會在議會臉書一一公布，請大家一定要持續追蹤。

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