昆山「媽祖杯」花燈設計賽　台青《西遊記》奪大學個人組銀獎

▲昆山慧聚廣場中秋燈會主燈。（圖／大會提供）

記者魏有德／上海報導

昆山燈會昨（28）日晚間拉開序幕，主場之一的慧聚廣場舉辦首屆「媽祖杯」海峽兩岸青年花燈設計比賽，共160件作品入圍，最終由48件作品獲獎。來自台灣的蔡宜倩，以中國四大名著之一的《西遊記》為設計靈感，拿下大學個人組銀獎。

▲賞燈民眾在花燈設計參賽作品前駐足討論。（圖／翻攝蘇州日報）

蔡宜倩以唐僧師徒四人取經的經典故事，藉由卡通化設計手法，傳遞出台灣民眾對《西遊記》的另一種文化解讀。此外，大陸青年作品《媽祖聖駕》以胭脂粉紅點畫媽祖容顏，再加上華麗的鳳冠彰顯天后威嚴，以傳統燈籠衍架並仿作巡洋馭海的姿態，獲得大賽大學組團體金獎。

據了解，昆台兩地以花燈為媒介，形成「元宵在台灣，中秋在崑山」的常態化交流。兩岸青年攜手用創意點亮「昆山之夜」，獲獎作品呈現多變主題、內容多元，從Q版可愛、威武莊嚴到靈動飄逸，透過故事性、文化性、趣味性、觀賞性等不同面向，展現青年創意，引起參觀民眾驚嘆。

▲昆山開發區慧聚廣場展出的媽祖主題花燈。（圖／大會提供）

大陸全國台企聯常務副會長兼新聞發言人、昆山市台協會榮譽會長孫德聰表示，經過多年的融合發展中，台商與昆山始終休戚與共，「未來將繼續發揮兩岸橋梁和融合劑作用，推動兩岸人民增進瞭解、減少誤解、增加互信，促進兩岸深化合作交流、實現和平繁榮發展。」

本屆活動透過線上徵稿，共120位台灣青年及40位大陸青年投稿，徵集作品160件。經由兩岸知名藝術家、專家學者結合參賽作品所呈現的視覺、創意、結構、整體效果與其文化意涵等進行綜合評分，最終角逐出48項優秀作品獲獎。