急加雙倍人馬！港警出動6000人　嚴防示威者十一遊行「幹大事」

▲香港9月6日的九龍遊行。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

民陣原定十一舉辦遊行，但最終被駁回，不過香港警方預計仍會有人上街遊行，甚至參與網民發起的非和平活動，相信當日的風險頗高，繼部署3000防暴警戒備後，決定再提升警力至6000人，當中包括軍裝及便裝人員，以及負責高位監察人員等。

▲香港示威者朝港鐵扔汽油彈。（圖／路透）

《香港01》引述消息指出，警方將由9月29日至10月4日期間加強各區巡查，當中以10月1日為重點，原預計當日會部署至少3000防暴警力戒備，但28日再作風險評估後，認為民陣的遊行上訴即使被駁回，仍會有人上街示威，同時網民發起「月夕行動」的非和平活動，聲稱將會以「非遊行非集會」形式舉行，因為決定將當日的警力提高至不少於6000人。

警方呼籲，任何人如果觸犯法例，即使警方當日在現場未能即時作出拘捕行動，警方往後仍然會繼續搜證及調查，違法者需要負責，警方會追究到底，希望市民不要以身試法，希望市民當日留意警方公佈，除了不要參與任何非法活動，也應避免到高風險地區。

另外，上周粉嶺一名理大生及其母親涉嫌出售槍械配件等被捕，警方調查後，發現有人9月初曾在網上揚言將在國慶日「幹大事」，加上警方尚未掌握是否有槍械流出市面，因此將謹慎應對此次活動。