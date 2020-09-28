共軍頻擾台！如果開戰「替代役」要幹嘛？他13字解答：怕影響軍心

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者曾筠淇／綜合報導

共軍近日動作頻繁，今（28日）早6時許又再度侵擾我國西南空域，因此有不少人都相當擔心是否會開戰。一名網友日前就丟出疑問，如果最終真的要「保衛家園」，那沒有接受過軍事訓練的替代役要做什麼呢？貼文一出，立刻引發熱議，其中還有網友回文表示，應該是「歸建原服役單位，維持政府運作。」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「如果真的打仗了替代役要幹嘛」為題發文，近日共軍頻頻繞台示威，萬一戰火真的不幸一觸即發，依照法規規定，年齡低於36歲的男生都有可能被徵召；不過，原PO也提出疑問，沒有受過軍事訓練的替代役與此同時，應該要做什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO好奇替代役要做什麼？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「內政部指派工作」、「內政部在管的，不是國防部管，替代役不用上戰場」、「暫時轉軍伕啊」、「當軍伕差不多吧」。

此外，還有網友回文表示，替代役應該會「歸建原服役單位，維持政府運作」，像是消防、警察、監獄等，都會回到各自所屬的崗位，其餘可能就會由內政部來分配工作，應該不會真的上戰場打仗。

▲▼網友發表各自看法。（圖／翻攝自PTT）

事實上，這類話題已經不是第一次討論，先前就有網友針對「如果開戰替代役要去哪報到」一文回應，替代役應該會分兩種模式，其一為編入後勤體系，以支援各種任務；其二則為回歸原本單位，以維持政府運作，不過實際情形當然還是要依後備徵召單的指示為主。