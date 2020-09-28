港澳居民內地通行證　將可在大陸公安機關換發

▲上海市徐家匯公安分局出入境接待中心。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸出入境管理局28日宣布，自2020年10月10日起，港澳居民可在內地公安機關出入境管理部門，申請換發補發港澳居民來往內地通行證（俗稱「回鄉證」），此舉將省下大量時間成本和經濟負擔。官方稱，在港澳回歸後，尤其有助於粵港澳大灣區等國家戰略的加快推進。

港澳居民來往內地通行證是港澳居民往來大陸的法定出入境證件，也是在大陸活動的身分證明；過去，若港澳居民在大陸活動期間遇到證件過期、遺失、損毀，須返回港澳地區申請換發補發，增加許多時間成本和經濟負擔。

▲新版港澳居民來往內地通行證正面式樣。（圖／新華社）

大陸出入境管理局指出，政策開放後，港澳居民可向大陸全國任一縣級以上公安機關出入境管理部門，申請換發補發港澳居民來往內地通行證，申辦手續與在港澳地區一致。

大陸官方表示，隨港澳回歸，特別是粵港澳大灣區等國家戰略推進，港澳居民來往內地和在大陸創業工作、學習生活的人數不斷增長。2019年，港澳居民來往大陸2.15億人次，是1996年的2.5倍。

出入境管理局表示，對於緊急需求者，還可透過綠色通道實現急證即辦，另一般申辦證件工作日縮短為7日，據統計推估，每年在大陸申請換發補發證件的港澳居民，僅交通費一項，就可節省共約1.8億元人民幣。

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