港人發起中秋月夕「非和平」行動！　3000防暴警全面戒備：嚴防夜襲

▲2019年香港十一遊行。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港社會運動再起，網上有人號召10月1日十一國慶兼逢中秋圓夜示威，警方高度關注並嚴陣以待。《香港01》引述消息稱，警方將於當日部署3000防暴警力應對非法活動，同時加強人手全城巡邏。

報導指出，有Telegram頻道稱，10月1日當天下午5時後，至晚上會號召「月夕行動」的非和平活動，同時聲稱該個活動將會以「非遊行非集會」形式舉行，並提醒參與者穿著適當衣物及帶備螢光捧等。

民陣23日申請10月1日在港島舉行遊行，以要求大陸當局釋放12名被扣押的港人為訴求，路線原定由銅鑼灣東角道出發，至中環遮打道行人專用區，及後遭警方發出反對通知書，民陣其後就上訴。由於限聚令仍生效，估計上訴會被否決。

▲2019年的十一遊行。（圖／路透社）

《香港01》引述消息稱，警方將由9月29日至10月4日期間加強各區巡查，當中以10月1日為重點，預計當日會部署至少3000防暴警力戒備，六大總區的防暴大隊第一及二梯隊會滿隊上陣應對，第三梯隊則在警署候命，有必要時出動應變，並表明會加強各大警區巡邏人手，籲警務人員緊守崗位，儘量避免休假。

另外，上周粉嶺一名理大生及其母親涉嫌出售槍械配件等被捕，警方調查後，發現有人9月初曾在網上揚言將在國慶日「幹大事」，加上警方尚未掌握是否有槍械流出市面，因此將謹慎應對此次活動。