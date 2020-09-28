游錫堃：台灣處印太戰略前線　不會主動侵略他國

▲立法院長游錫堃出席「中華民國立法院世界台商之友會」成立大會。（圖／立法院提供）

記者徐政璿／台北報導

近期中美關係降至低谷，兩岸情勢也陷入緊張。立法院長游錫堃28日受訪表示，台灣身處印太戰略前線，中美關係日益緊張，會繼續努力想辦法和平度過，維護台灣的自由民主。他也提到，台灣並沒有主動要侵略誰，而是他人欲侵略台灣，所以台灣更要自立自強。

立法院長游錫堃28日出席由副院長蔡其昌主持的立法院第十屆立法委員「中華民國立法院世界台商之友會」成立大會。他表示，台灣目前處境與很多國家不同，與其他海島型跟大陸型國家比起來，資源比較少，但即使身處劣勢，仍然夾縫中求生存，發展出柔性立國的優勢

游錫堃指出，過去台商在中國發展充滿前景，但現在反而是在中國之外的台商可以展現更多優勢。他接著用孔子說的「危邦不入，亂邦不居」來形容中國大陸現況，尤其港版國安法、新冠肺炎等問題，在在顯示中國在人權及自由民主方面不如其他國家，台灣的民主自由至少受到世界大多數國家的肯定，因此即使資源不如他人，仍然有許多優點可以領先全球。

游錫堃表示，台灣身處印太戰略前線，中美關係日益緊張，或許大家最近憂心忡忡，但過去幾十年雖然碰到許多困難，也是一關一關解決，會繼續努力想辦法和平度過，維護台灣的自由民主。

外界關注台灣靠攏美國會是否會引發更多危險，游錫堃說，這沒辦法由誰決定，因為今天台灣並沒有主動要侵略誰，而是他人欲侵略台灣，既然不能避免，只好面對，台灣因此更要自立自強。他用孫子講過的「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」，以及「用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待也」，表示台灣要居安思危。

游錫堃最後代表立法院感謝台商一直力挺台灣，讓台灣在國際上更強大，有時候政府無法達成的事情，由台商協助政府出面與外國政府溝通，未來如果有任何困難或是意見，立法院可以協助的一定全力協助。

立法院副院長蔡其昌則表示，他常說立法院中興大樓12樓是台商的家，台商朋友可以透過台商之友會這個平台，讓行政、立法部門知道台商的意見及想法，未來4年他會持續扮演好台商與政府溝通的角色，無論是他還是副會長們、秘書長、98位委員，都很樂意替大家服務及發聲。

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