南華早報：美外交官員見香港政要　需先經中國外交部批准

▲所有美國外交人員若要和香港政府官員見面都先通報。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

《南華早報》27日報導指出，北京當局在香港實施新措施，所有美國外交人員若要和香港政府官員，或任何教育機構、社團人士會面，都必須先得到中國外交部駐港特派員公署的批准，此舉被視為美方月初對中國駐美外交官施以新限制措施的反制。

《南華早報》獲得的內部文件指出，「美國駐香港外交官、繼任者或任何代表他的工作人員，都必須先獲得中國外交部駐港特派員公署的批准。」文件清楚表示，任何官方、私人、社交或視訊會議，還有與「任何中國公私立教育機構或社團及其人員」的會面，都必須得到核可。

香港自由黨黨魁鍾國斌表示，中國外交部駐港特派員公署告訴他，美國駐香港總領事館要見香港政黨成員，都必須先通知他們，因此美國總領事史墨客（Hanscom Smith）10天前想與他進行私人會面時，就有先通報，但目前不是他會見美國駐香港最高層級的適當時機。

▲美國國務卿蓬佩奧宣布新規，中國外交人員必須獲准才能進入美國大學校園。（圖／路透）



公民黨立法會議員楊岳橋和梁家傑等兩名泛民主派人士卻表示，他們並不會費心這麼做，他們會遵守法律要求，但若是美國外交官主動邀約，就不一定會採取相關措施。梁家傑也說，出於自我保護的前提，若是美國外交人員要見他，會先詢問對方是否已告知公署，「如果答案是否定的，那我也不會去。」

香港民建聯主席主席李慧琼認為，現在不是和美國人接觸的最佳時機，她和其他黨員都沒有和相關人士見面，「有鑑於中美之間日益緊張的關係，就算美方提出會面要求，我們和駐港美國外交官會面仍不合適，最好是在中美關係改善後再這樣做。」

北京此舉被視為對美國國務院新措施的反制，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2日表示，中國外交人員必須獲得美國政府批准，才能進入美國大學校園。此外，中國駐美大使館和領事館欲在其外交機構舉辦任何大型文化活動，也必須先獲得國務院同意。

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