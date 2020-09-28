封佛奇「美版鐘南山」　華春瑩諷美：希望他能獲得尊重

▲美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

在美國新冠肺炎疫情持續的背景下，中國外交部發言人華春瑩28日凌晨，再度發文就中國抗疫專家鍾南山、美國防疫專家佛奇於兩國截然不同的待遇，諷刺美國。她說，希望這位美國版的「鍾博士（指佛奇）」，也能得到尊重和善待。

84歲的鍾南山是中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長，2003年在廣東參與SARS防治聞名後，在今年新冠肺炎疫情爆發期間，因傑出貢獻被中國官方授予「共和國勳章」。

▲華春瑩推特發文，一方面稱讚中國抗疫專家鍾南山，一方面藉由佛奇的處境尷尬，諷刺美國疫情。（圖／翻攝華春瑩twitter）

安東尼·佛奇現年79歲，同樣是美國免疫學家，現任美國國家過敏和傳染病研究所主任，也是美國白宮冠狀病毒工作組成員，但今年7月，多名白宮官員先後抨擊佛奇的言論「錯誤」，佛奇也在8月受訪時坦言，自己收到不少威脅和攻擊，他和他的妻女也飽受騷擾。

對此，華春瑩曾在8月11日鍾南山獲頒「共和國勳章」時發文稱，「中國版福奇、鐘南山院士因在抗擊新冠肺炎疫情鬥爭中作出傑出貢獻被授予『共和國勳章』，他是第一個發出（新冠病毒）人傳人警告的人。」反觀「佛奇博士卻被騷擾，甚至收到死亡威脅，我們很難過。」

9月28日凌晨，華春瑩再次發推諷刺美國，表示「我們希望佛奇博士，這位美國版『鐘博士』也能夠得到尊重和善待。」

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