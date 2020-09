封佛奇「美版鐘南山」　華春瑩諷美：希望他能獲得尊重

▲美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇(Anthony Fauci)。(圖/路透)

記者陳政錄/綜合報導

在美國新冠肺炎疫情持續的背景下,中國外交部發言人華春瑩28日凌晨,再度發文就中國抗疫專家鍾南山、美國防疫專家佛奇於兩國截然不同的待遇,諷刺美國。她說,希望這位美國版的「鍾博士(指佛奇)」,也能得到尊重和善待。

84歲的鍾南山是中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長,2003年在廣東參與SARS防治聞名後,在今年新冠肺炎疫情爆發期間,因傑出貢獻被中國官方授予「共和國勳章」。

▲華春瑩推特發文,一方面稱讚中國抗疫專家鍾南山,一方面藉由佛奇的處境尷尬,諷刺美國疫情。(圖/翻攝華春瑩twitter)

安東尼·佛奇現年79歲,同樣是美國免疫學家,現任美國國家過敏和傳染病研究所主任,也是美國白宮冠狀病毒工作組成員,但今年7月,多名白宮官員先後抨擊佛奇的言論「錯誤」,佛奇也在8月受訪時坦言,自己收到不少威脅和攻擊,他和他的妻女也飽受騷擾。

對此,華春瑩曾在8月11日鍾南山獲頒「共和國勳章」時發文稱,「中國版福奇、鐘南山院士因在抗擊新冠肺炎疫情鬥爭中作出傑出貢獻被授予『共和國勳章』,他是第一個發出(新冠病毒)人傳人警告的人。」反觀「佛奇博士卻被騷擾,甚至收到死亡威脅,我們很難過。」

9月28日凌晨,華春瑩再次發推諷刺美國,表示「我們希望佛奇博士,這位美國版『鐘博士』也能夠得到尊重和善待。」

Dr. Zhong Nanshan's professional advice was adopted and he was awarded the Medal of the Republic, the top honor, and regarded as a hero. We hope Dr. #Fauci, the American Dr. Zhong, could also be respected and treated well. pic.twitter.com/D4GM1R8xy4