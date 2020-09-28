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第3次世界大戰導火！中國「擅自主張島嶼主權」惹議　英律師：他們沒資格

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▲美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

▲南海問題牽扯許多國家，中國態度始終強硬。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

國際局勢在下半年偏緊繃，中美角力多投射在南海部署，連帶台灣也成為兩國談判棋子。南海區域2016年一度讓中國、菲律賓槓到國際法庭，判決提到「中國主張九段線無效」，如今中方再度大動作在南海行動，英國跨國律師事務所全球運輸主管表示，「事實上中國是無權主張南海島嶼的主權」。

根據英國《獨立報》報導，南海問題引發中國、美國、馬來西亞、汶萊、越南、菲律賓等國的爭奪關注，中國近期頻頻強硬的宣示主權，讓整體東亞局勢相當緊繃；此外，更讓歐洲三巨頭E3國家英、德、法公開發聲，要求中國「別想違反國際法」。

面對中國強硬態度，英國跨國律師事務所DWF全球營運主管莫斯（Jonathan Moss）表示，「基本上中國無法自我主張南海島嶼的主權，這並不是根據當時海牙仲裁的判決，而是依據《聯合國海洋公約》而定，內容約100頁中其實表明中國並沒有這樣的權利」。

此外，莫斯也認為目前南海的局勢，確實很可能增加衝突的風險，過去曾發生過3艘中國船雨菲律賓海軍交戰，雖在南沙群島，但可以看出這樣孤立的衝突發生機率相當大，甚至出現第三次世界大戰危機。未來南海的發展，除了中國的表態立場之外，其他國家的處理與態度也是操控南海局勢的環節之一。

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