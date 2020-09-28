「市長聯盟」矮化台灣已更正　北市：感謝各縣市積極爭取





▲「全球市長聯盟」將台灣6都歸類在中國大陸，如今已更正。（圖／台北市環保局提供）

記者袁茵／台北報導

國際氣候組織「全球市長聯盟」（Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, GCoM）官網，將台灣六都歸類在中國大陸，使六都市長27日晚間發布聯合聲明抗議，歷經一天後終於將名稱改回來。對此，台北市環保局表示，感謝外交部、各縣市共同積極爭取恢復名稱，而「市長聯盟」凌晨解釋名稱出錯的原因，是因為近期資料庫更新出現技術故障，類似錯誤未來不會再發生。

對於全球市長聯盟發現錯誤後立即改正，台北市環保局28日表示，欣慰與感謝，同時也感謝外交部、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市共同積極爭取恢復名稱，讓全球市長聯盟在短時間內修正錯誤。



環保局表示，全球市長聯盟於今天凌晨已回信告知名稱已改正，同時也解釋名稱之所以出錯，是因為近期資料庫更新時出現技術故障所致，目前已修正，類似錯誤未來將不會再發生。



環保局強調，城市是站在對抗氣候變遷的第一線，透過各國際城市的共同努力，減少溫室氣體排放與氣候調適，結合全球夥伴關係，有助全球永續發展，台北市秉持初衷，將持續與全球市長聯盟及國際各城市交流經驗，為全球永續發展盡心努力。

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