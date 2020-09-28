兒疑遭遊民性侵…母揪子女復仇！狠砍2刀再打暈　「活埋」家門口

▲阿根廷一名母親殺害疑似性侵自己兒子的遊民。（圖／取自免費圖庫123RF）



記者葉睿涵／綜合報導

阿根廷一名45歲的母親疑因不滿附近的遊民性侵自己17歲的兒子，於是將遊民「騙」到家中打暈後活埋。在被警方逮捕後，這位母親拒絕認罪。目前，警方還未有充足的證據將其控訴上庭。

據阿根廷媒體《Argentinos Online》報導，警方25日在首都布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）的一塊荒地上，發現了40歲的遊民帕拉韋奇諾（José María Palavecino）的屍體。帕拉韋奇諾被埋在地下深約40公分處，地面上還覆蓋著石灰、磚塊和垃圾。

法醫的分析報告顯示，帕拉韋奇諾的背部有兩處刀傷，身體多處受傷，頭部也曾受過重擊，懷疑他在死前曾被人殘忍地用硬物毆打。另外，法醫在他的呼吸道中發現泥土，懷疑他被埋進土裡的時候還活著。

El asesinato ocurrió en General Rodríguez. El cuerpo a metros de la casa de la acusada. Sin embargo, la fiscalía cree que fue atacado por más de una persona. https://t.co/frZjbQwcyY — Argentinos Online (@arg_onlineok) September 26, 2020

經調查後，警方斷定帕拉韋奇諾失蹤於9月3日，而他最後一次露面是在前往鄰居蒙蒂爾（Nancy Elizabeth Montiel）家中的路上，此後再也沒有人見過他。發現帕拉韋奇諾屍體的荒地距離蒙蒂爾的家門口不到100公尺。

此前，蒙蒂爾曾報案指控帕拉韋奇諾性侵她的兒子，因此警方懷疑，蒙蒂爾對帕拉韋奇諾懷恨在心，設局將他叫到家中加害於他。警方隨後便逮捕了這名母親，並以謀殺罪將其緝捕。不過，她拒絕承認罪行。

檢察官表示，蒙蒂爾目前與她的12個孩子住在一起，因此檢方懷疑，這起案件很有可能是團夥作案。警方在對蒙蒂17歲的兒子進行盤問後，這名青少年被心理專家認定為「沒有說謊」，而他受到騷擾的說法也是「可信的」。由於案發現場並沒有監控錄像，因此目前仍未有證據證明檢方的猜測。

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