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「女生被性侵是因漂亮、愛打扮」　陸美術學院新生手冊惹怒網友

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▲▼「女生被性侵是因長相漂亮」　陸美術學院新生手冊惹怒網友。（圖／翻攝微博）

▲陸美術學院發布新生手冊，指女生被性侵因素是「長相漂亮」「注重打扮」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江中國美術學院近日發布一份《新生安全知識手冊》，指女生會被性侵，是因為「注重打扮」「追求物質享受」「長相漂亮」「難拒誘惑」。該份手冊在網路上曝光後，許多大陸網友都非常不滿，指校方將性侵發生的原因都推到女生身上，根本就是歧視女性。

該份《新生安全知識手冊》中提到，校園性侵產生的因素，有「女生自身的內在因素」，包含「注重打扮，一味追求物質享受」「長相漂亮，處事輕浮」「膽小懦弱，無力自衛」「懷有隱私，讓人抓住把柄」「少與外界交往，孤立無援，意志薄弱，難拒誘惑」「自我防範意識差」等。

手冊內容曝光後，許多大陸網友都提出質疑，認為將性侵發生的原因都歸咎於受害者自身很荒謬，「女生長相漂亮就應該被性侵？所以應該先把自己毀容？」「打扮也有錯了？這是什麼世界？」「女生被性侵都是自己的問題？根本是歧視女性！」

根據陸媒報導，編寫該份手冊的是「浙江省高等教育學會高校保衛分會」。對於各界質疑，分會的負責人表示，手冊只對內發布，不對外發布，內容是在處理相關案子過程中總結出來的，是善意提醒，並不是歧視女性，在編寫過程中可能考慮不足。

負責人提到，例如第二點「長相漂亮，處事輕浮」，不是說長相漂亮有問題，而是要看後面一句話「處事輕浮」，就是說處事不能太輕浮，不然容易讓別人有機可趁，「不是一旦碰到這個事情（性侵害），一定就是這些因素，只是這些因素比較普遍。」

對於網友質疑的「爲何全是女生內在因素，而不涉及男性或施害者方面的因素」，負責人指出，這個是他們編寫上的不足，沒有考慮到這一點，後續會在新生安全防範課程中展開說明，並結合相關案例進行解釋，「內容沒有歧視，不能單看文字斷章取義。」

負責人還說，他們組織編寫該份手冊已有10多年，由浙江各高校保衛處合作編寫並修訂，並定期更新內容，像是近年大學生遇到電信網路詐騙較多，就增加了相應內容。

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