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13歲女水池詭異溺斃　父親一查手機驚見「性侵、全裸遭打」畫面

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▲▼女孩溺斃池塘…父親點開她手機驚見「全裸遭毆、性侵」影片。（圖／翻攝自微博）

▲女孩詭異在廢棄水塘溺斃，父親點開手機驚見「全裸遭毆、性侵」影片。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸廣西橫縣今年6月時發生一起詭異命案，一名13歲張姓少女被發現陳屍在當地某池塘，橫縣警方當時以「不存在他殺嫌疑、沒有犯罪事實」不予立案。張女父親一直無法警方說法，而且後來又女兒手機發現，疑似女兒遭其他女孩毆打、遭到性侵的影片，認為女兒的死絕對不單純，希望警方能重啟調查。

綜合大陸媒體報導，廣西橫縣警方6月29日接獲張父報案，指稱女兒28日外出後就一直未回家，他們立刻動員大量警力、民間力量四處搜索，最後於鄰近村莊一處廢棄採石場的水坑內發現一具浮屍。張父趕到現場進一步辨認後，確定屍體就是自己的13歲女兒，當場崩潰痛哭。

事件經法醫初步鑑定，死者身體沒有任何外傷，排除是外部暴力致死，最後認定少女為溺斃。張父無法接受這個結果，他認為事情發生得很詭異，加上後來找到女兒的手機時，手機內的圖片、影片與信息等均被刪除了，他立刻將上述疑點報告給警方。

▲▼女孩溺斃池塘…父親點開她手機驚見「全裸遭毆、性侵」影片。（圖／翻攝自微博）

▲警方調查後，以不存在他殺嫌疑、沒有犯罪事實，不予立案，但死者家屬不能接受。（圖／翻攝自微博）

警方表示，由於相關證據不足以證明，事件與犯罪行為有關，最後依不存在他殺嫌疑、沒有犯罪事實，不予立案。張父知情後非常不滿，甚至拒絕在報告書上簽字，並且還把女兒手機拿去資料還原，發現竟然有疑似女兒遭到性侵、全裸被其他女孩毆打的影片，希望警方能重啟調查。

橫縣警方深入追查，經過多次調查詢問，死者的陳姓同學才終於承認，當天有與死者一起到池塘戲水。陳姓同學表示，他發現張女不慎溺水時，試圖施救但未能成功，回家後也因為害怕而不敢告訴其他人，只偷偷把死者的手機帶回家，事後謊稱是在其他地方發現的。

廣西橫縣公安局26日在微博發布通報，他們初步認定張女死亡沒有犯罪事實，但死者家屬對於該決定表示不服，他們已依法對家屬反映的情況進一步開展調查，經家屬同意後再次對遺體進行解剖檢驗，同時也主動請檢察機關介入，確保事件調查公平公正。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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