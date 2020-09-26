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24歲色女助教誘少年上5次床　傳私密辣照…美到媽媽以為她是同學

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▲▼ ▲▼伊州24歲的女助教愛麗莎（Allyssa Gustafson）誘拐14少年發生5次性關係。（圖／翻攝自Facebook／Allyssa Elizabeth Gustafson）

▲伊州24歲的女助教誘拐14歲少年發生5次性關係。（圖／翻攝自Facebook／Allyssa Elizabeth Gustafson）

記者張寧倢／綜合報導

美國伊利諾州一名24歲女助教濫用職務關係與14歲少年發生了至少5次性行為，在少年家中撞見家長時還謊稱自己是高中生，去年11月遭到檢方以嚴重刑事性虐待罪起訴，21日進入認罪協議。少年母親直到從警方那裡看見少年收到的性感泳裝照，才知道自己受騙已久。

▲▼ ▲▼伊州24歲的女助教愛麗莎（Allyssa Gustafson）誘拐14少年發生5次性關係。（圖／翻攝自Facebook／Allyssa Elizabeth Gustafson）

▲女助教年輕貌美，讓受害者家長誤以為她是高中生。（圖／翻攝自Facebook／Allyssa Elizabeth Gustafson）

據《紐約郵報》報導，24歲的愛麗莎（Allyssa Gustafson）曾在厄巴納市（Urbana）的Circle Academy學校擔任助教，2019年3月接觸了剛入學的14歲少年，並與他發生了至少5次的性關係，諷刺的是，這所學校是專門教授「行為及情感上有障礙」的學生。

根據美國《新聞公報》報導，伊州警方查獲，愛麗莎透過Facebook Messenger和Snapchat與受害少年聊天，並發送了多張自己穿著性感內衣或泳裝的照片。少年母親看到照片後想起曾在家裡見過愛麗莎，但她在印象中愛麗莎是一名高中生。

▲▼伊州24歲的女助教愛麗莎（Allyssa Gustafson）誘拐14少年發生5次性關係。（圖／翻攝自Facebook／Allyssa Elizabeth Gustafson）

▲前任女助教愛麗莎（Allyssa Gustafson）。（圖／翻攝自Facebook／Allyssa Elizabeth Gustafson）

據報導，去年11月愛麗莎遭因嚴重性虐待罪名遭起訴，但作為本周認罪協議的一部份，檢方撤銷了其中一項嚴重的刑事性侵指控。愛麗莎的律師計劃於10月3日的審判中提出要求，讓她服以緩刑與社區服務。

報導指出，檢察官正在爭取讓這名前教師入監服刑，因為根據伊州法律，對未成年人實施性虐待最多可判處15年有期徒刑。

▼愛麗莎的律師想替她爭取以緩刑代替入獄。（圖／翻攝自Facebook／Allyssa Elizabeth Gustafson）

▲▼ ▲▼伊州24歲的女助教愛麗莎（Allyssa Gustafson）誘拐14少年發生5次性關係。（圖／翻攝自Facebook／Allyssa Elizabeth Gustafson）

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