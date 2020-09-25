紓困3.0追加特別預算2100億　全數舉債支出

▲蘇貞昌報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌25日赴立院針對「紓困3.0」預算案報告並備詢。蘇貞昌指出，2100億元防疫紓困振興特別預算，防治經費共383億元、紓困振興經費共1717億元，「財源規劃以舉借債務支應」，期程為自今年1月15日至2021年6月30日止。

蘇貞昌表示，立法院審議通過紓困1.0、2.0的2100億元防疫紓困振興特別預算，累計執行 1519億元，占累計分配數1611億元的94.3%，「政府審慎執行這得來不易的國家資源，絕不浪費」。

蘇貞昌指出，儘管我國因防疫有成，紓困振興執行到位，但國際疫情依舊嚴峻，主要國家經濟均陷入負成長，台灣高度倚賴外貿，製造業、觀光運輸業及傳統產業等仍持續遭受衝擊，政府希望持續「顧產業、撐廠商、守就業」，另外原以年度預算、以緩濟急的特別預算不敷數，也都編進紓困3.0當中。

蘇貞昌舉例，綜觀全球各國為挽救受疫情衝擊下的經濟與失業問題，在 6、7月間已紛紛擴大預算規模，幾乎都是該國史上最大規模的追加預算，例如美 國推出高達 30 兆元新台幣的激勵方案；日本也提出約 8.8 兆元新台幣的補充預算，歐盟也通過超過 60 兆元新台幣的經濟紓困方案，協助受創的成員國提振經濟。

至於紓困3.0的追加預算，蘇貞昌指出，行政院依防疫紓困振興特別條例第11條規定，編製完成本追加預算案。歲出共編列2100億元，財源規劃以舉借債務支應，期程為自今年1月15日至2021年6月30日止，主要內容包括兩大部分：

一、防治經費共383億元，主要係辦理疫苗研發與採購、發給防疫績效獎勵金與防疫補償金、徵購防疫物資與藥品、加強邊境檢疫與集中檢疫場所維運，以及補助地方政府防疫 工作等。

二、紓困振興經費共1717億元，主要係辦理振興 三倍券、企業貸款融資保證與營業用電補貼等預估不敷數，以及延長補貼受創業者員工薪資、營運資金與研發經費等。