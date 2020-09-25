美豬行政命令擬備查改審查　陳時中：多一點討論也很好

記者林銘翰／台北報導

立法院25日召開院會，攸關美豬開放進口的行政命令查照案，也排入報告事項議程，在野黨團均主張由備查改交相關委員會審查。對此，衛福部長陳時中表示，衛福部尊重立法院的決議，「多一點討論也是很好的」。

▲國民黨團日前為美豬議題霸占議場發言台。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院程序委員會22日將農委會、衛福部公告有關鬆綁含萊克多巴胺美豬的行政命令，排入25日立法院會報告事項。民進黨團書記長鍾佳濱24日表示，行政命令改交付審查可討論；國民黨團總召林為洲則說，若改交審查遭阻擋將杯葛議事。

行政院長蘇貞昌25日率領相關部會，赴立法院就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第 2次追加預算案」編製經過進行報告，並備質詢。

陳時中會前受訪時表示，衛福部尊重立法院的決議，「多一點討論也是很好的」，而讓民眾多了解也是應該的。

此外，蘇貞昌稍早受訪時也表示，政府依法行政，應該向立法院報告、送立法院的都會照做，「立法院要怎麼進行，我們都尊重，也不反對備查改審查」。

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