江啟臣力邀蔡英文辯論「萊豬」：真相將會越辯越明！

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣、國民黨立法院黨團總召林為洲及革實院院長羅智強，23日上午率多位黨內立委前往中選會，送交反萊克多巴胺豬肉進口及公投綁大選2項公投案的第一階段連署書。關於媒體詢問是否願意就相關議題進行公開辯論，江啟臣表示，針對公共議題，國民黨當然歡迎，真相將會越辯越明，最後再由人民公投決定，這也是很多爭議性議題可以解套的方式。

江啟臣指出，該兩項公投案只經過約1週時間就完成第一階段連署，23日送到中選會的公投綁大選連署書共有1萬2519份，反萊豬公投連署書更有2萬170份，而且實際上國民黨收到的連署書遠超過這個數字，已達到約4萬份。

江啟臣說，第二階段能不能過，就要看中選會的態度，呼籲中選會依法審查、不要卡案，因為卡案卡的不是國民黨，而是超過7成反對萊豬進口的民意。

江啟臣強調，今天就是要告訴民進黨政府，當間接民主已經失能的時候，公投就是直接民權的展現，這些重要議題應讓人民自己決定，而明年8月28日就是民進黨修法後唯一能夠公投的日子，呼籲民進黨政府不要再阻擋公投。

江啟臣說，本週五有多項萊豬相關行政命令要送到立法院備查，這些行政命令攸關民眾健康，因此國民黨將會提案把這些備查案改為審查案，希望執政黨立委拿出道德、拿出良心，一起支持把備查案改為審查案。

其他人也看了這些...

►馬英九酸爆「時空背景不同」：如今美豬62%無瘦肉精 台灣偏挑萊豬

►阿嬤買「豬睪丸」讓孫變聰明 游淑慧批陳時中：教壞囝仔大小

►陳時中稱吃豬睪丸體力很讚 柯文哲憋笑：他唸哪個醫學院？

更多熱門新聞...

►羅智強嗆陳時中「第一幹話王」 下次找「潑辣阿嬤」站台

►開放美豬換不到經貿交流？ 侯友宜：健康無價 無法以任何形式交換

►酸蘇貞昌美豬報告「五大笑點」 孫大千：睜眼說瞎話、把人民當白痴



►振興一下我們的美麗