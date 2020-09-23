江啟臣籲中選會別卡「食安公投」：反瘦肉精民意高達7成

▲國民黨送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨自9月6日起發動「公投綁大選」和「反萊豬顧食安公投」2項公投連署，短短15天，2案合格份數都確定逾萬份。國民黨主席江啟臣23日上午率黨務幹部、立委們將連署書送到中選會，拚最快明年8月28日進行公投。江啟臣表示，高達七成人民反對瘦肉精豬，呼籲中選會公正完成審核程序，不要有任何政治思考和意識形態，此外，本週五將提案要求備查改審查，呼籲民進黨立委拿出道德、良心一起支持。

江啟臣公布連署書數量，第一案公投綁大選連署書一共收到1萬2519份，第二案食安公投一共收到2萬170份。他表示，廉署非常踴躍，甚至都已經完成第一階段後，還有民眾到服務處要連署，「大家很關心、很著急，因為明年一月一號就要進口，大家都希望能擋下，今天送了第一階段連署書，第二階段能不能過要看中選會。」

江啟臣呼籲，中選會不要卡案，因為卡的不是國民黨，也不是聯署的人，卡的是整體民意，高達七成人民反對瘦肉精豬，中選會請依法公正完成審核程序，不要有任何政治思考，甚至拿意識形態，以執政黨立場審核，當執政失職、間接民主失能時，公投就是直接民主的展現。

江啟臣表示，明年8月28日就是民進黨修法後唯一能公投的日子，呼籲不要再阻擋民意，不要再剝奪人民直接民主的權力，也呼籲執政黨立委，星期五將有好幾個行政命令備查案送到立院，都攸關健康及公投內容，國民黨將提案要求備查改審查，過去打著捍衛人民健康的執政黨立委，請拿出道德、良心，一起把備查案改為審查案。