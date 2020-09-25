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撇「免產銷履歷」謠言　陳吉仲：明年起校園午餐100%國產豬、加強抽驗

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▲▼新北市長侯友宜於8/31開學日前往土城頂埔國小視察營養午餐，擔任一日打飯班，親自為小朋友打飯打菜。對於小朋友吃的豬肉，特別詢問校長豬肉產地是否為台灣豬。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳吉仲承諾，明年起校園午餐限定100%全面使用3章1Q國產豬肉產品。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

瘦肉精美豬將開放進口，為了避免流入學校午餐，政府下令學校營養午餐未來都必須吃國產肉，但近期外界認為，農委會打算讓學校營養午餐的肉品免用產銷履歷。對此，農委會主委陳吉仲澄清，明年開始校園午餐限定100%全面使用3章1Q國產豬肉產品，同步加強抽驗溯源、嚴格把關，一定會讓孩子吃到最優質、最健康的國產豬肉產品。

陳吉仲表示，最近外界誤導農委會打算讓學校營養午餐的肉品免用產銷履歷，這樣的資訊和學校午餐使用國產食材的實際情況有很大的差距，相當容易引起消費者的誤會。

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陳吉仲說明，從2016年開始，校園午餐使用3章1Q國產食材，就是總統蔡英文食安五環和新農業政策中非常重要的一項，政府提供每人每餐3.5元的獎勵金，鼓勵校園午餐使用具備有機標章、產銷履歷標章、CAS標章及國產溯源QRCode的食材。只要是具備這些標章的食材，每一樣都可以保證100%是臺灣農產品。

▲▼ 明年起校園午餐100%使用國產豬肉，強化檢驗溯源 。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲陳吉仲指出，明年起校園午餐100%使用國產豬肉，強化檢驗溯源。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲強調，從明年開始，將進一步要求所有的校園午餐都必須完全使用國產豬肉；換句話說，校園午餐所使用的豬肉產品，都一定要有有機標章、產銷履歷標章、CAS標章或國產溯源QRCode，這樣就能確保所使用的豬肉產品保證是國產。

陳吉仲表示，自從2016年推動校園午餐使用3章1Q國產食材至今，營養午餐章Q食材的覆蓋率已經超過6成，普及到全國3,700多所有開辦營養午餐的學校，受惠學童超過180萬人。為了確保孩子們吃得健康，每年抽驗3,000-4,000件的校園午餐食材，3章1Q國產食材的合格率超過97%，其中畜產品的合格率更是高達99.6%。明年開始校園午餐限定100%全面使用3章1Q國產豬肉產品後，將同步加強抽驗溯源、嚴格把關，一定會讓孩子吃到最優質、最健康的國產豬肉產品。

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