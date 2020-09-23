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桃市府前副秘書長何明光悄然到任農委會參事　傳將接任要職

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▲何明光到任農委會參事，傳將接任要職。（圖／ET資料照）

▲何明光到任農委會參事，傳將接任要職。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園農田水利會23日舉行「青埔行政大樓」落成，各界人士約500多人蒞臨。由於全國17個農田水利會將在10月1日改制為公務機關，成為農委會轄屬農田水利管理處，盛傳將接任桃園農田水利管理處首任處長的前市府副秘書長兼客家局長何明光並未到場，惟據指出，何已在日前到任農委會參事，客家局長亦由市府發布代理人選。

桃園農田水利會轄管灌區涵藝蓋新北、桃園、竹縣等地區二萬多公頃的農田，為提昇水利農友的服務品質，該會經會務委員會提案通過，擇定俾利三縣市便捷交通的高鐵桃園青埔站區，採逐年編列預算方式於2年前，斥資11億興建青埔行政大樓，該大樓的興建是所有水利人的重要事，格外受到注目。

由於「青埔行政大樓」落成，再過7天水利會即將改制成為公務機關，使改制後成為桃園農田水利管理處的首任處長，傳說人選市府前副秘書長兼客家局局長何明光並未到場，受到議論。據指出，何明光已於9月21日悄然到任農委會參事，傳將何由桃園市府調任農委會，係因將將接任某農田水利管理處處長，而其客家局長亦在日前發布由戴興達代理。因此知悉內情人士研判，何在10月1日出任桃園農田水利管理處長職務，似已八九不離十！？

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