快遞、郵包成非洲豬瘟入侵最大風險！防檢局估未來2週達1300批

▲陳吉仲視察台北郵件處理中心。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

中秋節將到，為嚴防非洲豬瘟疫情入侵，中央災害應變中心指揮官陳吉仲今（23日）到台北郵件處理中心視察國際郵包進口查驗業務。應變中心表示，今年9月截至15日止，在郵包中查獲21件動物產品，有8件為「含豬肉月餅」，顯示國人跨境購買或郵寄輸入違規中秋節禮品，已成為高風險管道。防檢局更是預估下週開始郵包總案件將達高峰。

應變中心提到，去年9月中秋節期間，在郵包中查獲達規輸入動物產品為195件，97件為含豬肉月餅，今年9月截至15日止，在郵包中查獲21件動物產品，8件是含豬肉月餅，顯示國人跨境購買或郵寄輸入違規中秋節禮品已成為高風險管道。關務署與防檢局因應秋節大量進口郵包查驗工作，已全力合作加強X光機查驗與檢疫犬嗅聞工作，嚴密把關，不讓含肉月餅等違規境外動物產品輸入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲防檢局預估未來2週，疑似動物郵包總案件將會達1300批。（圖／記者許展溢攝）



應變中心說，目前雖受新冠肺炎疫情影響，國際航班減少，但近日仍可自大陸及越南入境旅客攜帶或棄置豬肉製品中驗出非洲豬瘟病毒核酸，顯見疫情對我國威脅仍在。防檢局報告特別預估，今年中秋節落在10月1日，案件高峰將在9月中旬至10月上旬，預計疑似動物郵包總案件將會達1300批（上半月433件），檢疫人力配置會增加至54人（上半月18人）。

陳吉仲表示，去年中秋節期間查獲豬肉製品97件，雖然今年截至目前有8件，但更擔心的是月餅中有「火腿」的月餅，因為是臘質的，沒有經過高溫蒸煮，若沒在第一線守住，消費者沒吃完，當成廚餘，又沒蒸煮，非洲豬瘟就守不住，因此邊境要做到百分之百，要做到國外不得進到國內。

陳吉仲強調，非洲豬瘟不容易防守，以韓國為例，就是從家豬傳到野豬，雖新冠肺炎疫情讓國外旅客減少， 但現在離中秋節愈來愈近，未來兩星期將達高峰，最大風險集中在「快遞跟郵包」，他現場拜託所有消費者，絕對不要從國外網購，甚至不要接受國外親朋好友寄送的禮品。

應變中心呼籲，依據動物傳染病防治條例第34條第3項規定，應施檢疫物不得以郵遞寄送輸入，其以郵遞寄送輸入者，應予退運、沒入或銷燬。收件人接獲郵遞寄送輸入之應施檢疫物時，應即送交輸出入動物檢疫機關銷燬，未送交者將處3萬至15萬元罰鍰。