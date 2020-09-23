陳吉仲形容和科學人事件「擦槍走火」：不惜利用各種資源打假

▲陳吉仲出席第4屆百大青農畢業授證典禮。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

雜誌《科學人》19日在臉書官方粉絲團刊登農委會政令廣告，其中一句提到「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」引發爭議，雖科學人緊急下架並發道歉聲明，但仍遭不少人質疑事件始末，農委會主委陳吉仲今（23日）形容，和科學人是「擦槍走火」，對不實消息，未來不惜利用各種資源捍衛農民權益。

陳吉仲今出席第4屆百大青農畢業授證典禮，會後針對明年一月開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬表示，1個月半來已舉辦30幾場座談會，對養豬產業的競爭力有信心，因為未來要清楚標示，讓消費者可選，國內也絕對不會用瘦肉精，所有食品安全疑慮，不斷透過專業的學術界及各團體溝通，將影響降到最低。

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媒體問科學人事件是否讓農委會背黑鍋？陳吉仲說，和科學人平常就有合作，這次是「擦槍走火」，主要目的是要共同合作打擊假消息，這幾天特定粉專，不斷說，國內養豬農會使用萊克多巴胺就是不實假消息。

陳吉仲表示，科學人跟農委會打擊不實假消息，用的字眼將來會更謹慎，農委會不惜各種資源，捍衛農民權益。媒體追問覺得背黑鍋？陳吉仲強調，科學人已經很清楚的有正式發文說明始末，沒把責任推給濃尾會，農委會也尊重科學人發言。