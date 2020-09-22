農委會點頭增300公噸收購文旦大果　雲林柚農瞬間笑了

▲雲林縣政府再向農委會爭取提高收購數量，農委會同意增加300公噸的收購數量、每公斤10元，農民23日可向永興果菜社及嘉東合作農場洽詢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣文旦種植面積約240公頃，年產量約5700公噸，大斗六地區文旦的種植面積近年擴大，大果隨之爆量，農糧署收購加工政策仍消化不了，古坑鄉永興蔬果合作社22日凌晨3點就有果農載文旦排隊，經農友反應，雲林縣府再向農委會爭取提高收購數量，農委會同意增加300公噸的收購數量、每公斤10元。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、古坑鄉長沈勝騰、斗六市農會張喬復總幹事及古坑鄉農會袁志謙總幹事等人，關心雲林文旦產銷，雲林縣長張麗善表示，雲林大斗六文旦的品質優，產量較去年增加，目前已銷售達7-8成，價格亦維持往年水準，但產地仍有許多大果需要處理，透過加工處理可增加大果文旦多元利用。

縣長張麗善指出，縣府之前已向中央爭取文旦大果收購加工300公噸，目前已收購近200公噸，集貨供應單位為古坑永興果菜生產合作社及保證責任雲林縣嘉東合作農場。但因加工量能不足，經農友反應，縣府再向農委會爭取提高收購數量，農委會同意增加300公噸的收購數量、每公斤10元，農民23日可向永興果菜社及嘉東合作農場洽詢。

永興生產合作社理事主席黃威騰指出，文旦大果會影響價格，農委會上一波啟動大果加工收購，今天凌晨3點多就有果農載著整車大果來等待繳果，7點不到，合作社外面已排了2、30輛車，因加工廠只能消化130公噸，令許多果農焦急。

縣長張麗善提到，感謝農委會協助及支持，並強調， 為保障柚農收益，縣府積極協調各單位增加收購加工數量，針對柚農需求縣府會持續關注，請柚農不用擔心。

▲雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、古坑鄉長沈勝騰、斗六市農會張喬復總幹事及古坑鄉農會袁志謙總幹事等人，關心雲林文旦產銷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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