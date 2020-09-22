陳吉仲稱沒提供「萊劑增加收益」字眼給科學人　林為洲籲誠實面對

▲國民黨立委林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

雜誌「科學人」日前在臉書刊登農委會政令廣告，宣稱豬加入萊克多巴胺「增加收益又環保」，挨批有失專業，農委會主委陳吉仲21日澄清農委會沒有提供爭議字眼給「科學人」。對此，國民黨立委林為洲質疑「做廣告還有不用經過業主同意嗎？」呼籲陳吉仲應誠實面對，直呼「自己做錯的決定，不敢面對，也不承認自己的錯誤，莫此為甚，很糟糕的人！」

雜誌「科學人」19日在臉書官方粉絲團刊登農委會政令廣告，其中提到「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，引發爭議後，「科學人」緊急道歉並下架。對此，陳吉仲21日受訪時澄清，農委會絕對沒有提供該爭議字眼給「科學人」，相關細節應由「科學人」說明；農委會防檢局也透過三點聲明回應，廣編投放是科學人主動邀約，廣編內容均由「科學人」撰寫製作，防檢局僅提供相關法規及客觀資訊，對於用字遣詞造成誤會，將記取經驗。

對此，林為洲22日受訪時痛批，「大家用常識思考，業主做廣告，沒有提供廣告內容，是要怎麼做廣告？」批評陳吉仲竟然「甩鍋」說沒提供爭議內容，辯稱是科學人自己寫的，「即使是他們寫，也要經過業主同意，做廣告還有不用經過業主同意嗎？」

「我們要求陳吉仲下台不是沒有道理。」林為洲呼籲陳吉仲誠實面對，且先對於開放美豬進口政策道歉，不要再為過去自己反對的政策辯護，刊登廣告也一樣，「自己做錯的決定，不敢面對，也不承認自己的錯誤，莫此為甚，很糟糕的人！」

▼《科學人》萊豬政令宣傳風波。（圖／取自ptt）