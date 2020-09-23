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15天郵包查獲21件動物產品！8件含「豬肉月餅」跨境輸入成高風險

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▲▼台北郵件處理中心,郵包。（圖／記者許展溢攝）

▲台北郵件處理中心。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

中秋節將到，為嚴防非洲豬瘟疫情入侵，中央災害應變中心指揮官陳吉仲今（23日）到台北郵件處理中心視察國際郵包進口查驗業務。應變中心表示，今年9月截至15日止，在郵包中查獲21件動物產品，有8件為「含豬肉月餅」，顯示國人跨境購買或郵寄輸入違規中秋節禮品，已成為高風險管道。

應變中心指出，國際非洲豬瘟疫情並未停歇，且有擴散趨勢，入侵我國風險仍高。根據以往經驗，中秋節前後是境外含肉月餅等動物產品，以快遞及郵包等方式違規輸入的高風險時段。陳吉仲和交通部及財政部關務署今前往台北郵件處理中心，視察關務署進口國際郵包X光機查驗，及防檢局檢疫犬嗅聞作業。

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▲▼台北郵件處理中心,郵包。（圖／記者許展溢攝）

▲應變中心指出，今年9月截至目前查獲8件豬肉月餅。（圖／記者許展溢攝）

應變中心提到，去年9月中秋節期間，在郵包中查獲達規輸入動物產品為195件，97件為含豬肉月餅，今年9月截至15日止，在郵包中查獲21件動物產品，8件是含豬肉月餅，顯示國人跨境購買或郵寄輸入違規中秋節禮品已成為高風險管道。關務署與防檢局因應秋節大量進口郵包查驗工作，已全力合作加強X光機查驗與檢疫犬嗅聞工作，嚴密把關，不讓含肉月餅等違規境外動物產品輸入。

應變中心說，目前雖受新冠肺炎疫情影響，國際航班減少，但近日仍可自大陸及越南入境旅客攜帶或棄置豬肉製品中驗出非洲豬瘟病毒核酸，顯見疫情對我國威脅仍在。防檢局特別說，預計下週開始至10月上旬會是高峰期，要檢查郵包量將達1300批。應變中心呼籲，依據動物傳染病防治條例第34條第3項規定，應施檢疫物不得以郵遞寄送輸入，其以郵遞寄送輸入者，應予退運、沒入或銷燬。收件人接獲郵遞寄送輸入之應施檢疫物時，應即送交輸出入動物檢疫機關銷燬，未送交者將處3萬至15萬元罰鍰。

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