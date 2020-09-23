中印同意「邊境不再增兵」緩局勢　談到關鍵「撤軍問題」秒陷僵局

▲中印5月以來爆發邊境衝突，兩國已同意不再增兵。圖為印軍前往向拉達克地區。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者康世人新德里23日專電

印度政府昨天發表聲明指出，中印軍團指揮官會議21日在摩爾多（Moldo）舉行，雙方同意不再增派部隊開赴前線，不再讓緊張局勢升高，被視為是建立互信的舉措。但在關鍵的撤軍問題上，消息人士說，雙方仍沒有共識。

印度國防部昨天深夜公布第6次中印邊境軍團指揮官會議聯合聲明稱，中印雙方就穩定中印邊境地區實際控制線局勢進行「坦率而深入的意見交換」。

聲明說，雙方都同意認真執行兩國領袖達成的重要共識，加強溝通且避免誤會、誤判，停止派遣更多士兵到前線，避免單方面改變現狀，同時避免採取任何導致情況複雜的行動。

雙方還同意盡快舉行第7次軍團指揮官會議，採取確實措施妥善解決實質問題，共同維護區域的和平與安寧。

為了促使雙方談判有所突破，印度東亞司司長斯里瓦斯塔瓦（Naveen Srivastava）首次參與這次的軍團指揮官會議，但根據消息人士透露，雙方仍在最關鍵的撤軍問題上沒有達成共識，各自堅持立場。

▲中印雙方在拉達克的湖泊班公湖（Pangong Tso）也發生對峙。（圖／達志影像／美聯社）

一名消息人士告訴《印度快報》（Indian Express）等媒體，中國要求印度部隊撤離印軍已占據優勢戰略位置的班公湖（Pangong Tso），遭印度拒絕；印度則要求恢復當地對峙前原狀，中國部隊應撤回到5月對峙前的位置，也遭中國拒絕。

不過，另一名高層消息人士認為，雙方同意不增兵前線，不採取升高局勢的行為，意味準備「建立互信」，已邁向「緩解緊張局勢」的第一步，如果雙方能遵守「不升高」承諾，建立互信，之後就可能把部隊撤離對峙地點，讓局勢降溫。

印度與中國部隊5月初在拉達克東部因對中印實際控制線的認知不同，雙方發生衝突與對峙，6月15日深夜在加萬谷（Galwan Valley）發生45年來首次的衝突死傷事件；到8月底、9月初，雙方又在班公湖發生衝突，並出現45年以來首次開槍事件，打破雙方同意不在中印實際控制線使用槍械的原則，局勢仍然緊張。

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