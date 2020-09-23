澳洲現代史上「最慘烈集體擱淺」！　470頭領航鯨受困沙洲

▲澳洲塔斯馬尼亞州的麥夸利港發生大規模鯨魚擱淺事件。（圖／路透）

文／中央社雪梨23日綜合外電報導

救援人員今天又發現200頭鯨魚擱淺在澳洲偏遠海港，3天下來，共有470頭受困沙洲，是澳洲現代史上最慘烈的鯨魚擱淺紀錄。

根據法新社、英國廣播公司（BBC）、澳洲廣播公司（ABC）報導，塔斯馬尼亞州（Tasmania）環境部門女發言人告訴法新社，這些長肢領航鯨受困在西岸人口稀少的麥夸利港（Macquarie Harbour）兩處不同地點。她說，「已經證實，又發現大約200頭先前沒被找到的鯨魚。」

公園和野生動物服務經理德卡（Nic Deka）說，空中監測團隊今天清晨發現第2群擱淺鯨魚，團隊認為牠們多已死亡。德卡在鄰近城鎮斯特拉恩（Strahan）告訴記者，「我們已派員前去評估，但從空中觀察，似乎已無救援必要。」「牠們大部分似乎都已死亡，但我們會等地面人員提出建議，再做最後決定。」

▲澳洲塔斯馬尼亞州3天累計470頭鯨魚受困沙洲。（圖／路透）

大約270頭鯨魚21日被發現擱淺後，當局發起大型救援行動。那批鯨魚至少有90頭已經死亡，科學家希望還活著的鯨魚能再堅持幾天，撐到救援工作完成。

救援人員昨天出動裝有特殊吊索的船隻，引導受困鯨魚重回海上，約有25頭鯨魚獲救。加上今天發現的200頭，3天下來，共計有470頭鯨魚受困，是澳洲現代史上規模最大的鯨魚集體擱淺事件。

1996年有320頭領航鯨擱淺在西澳州（Western Australia），是澳洲先前有大批鯨魚擱淺的最慘烈紀錄。澳洲鄰國紐西蘭2017年曾發生約600頭領航鯨受困事件。

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