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共機頻擾台　法媒：美國向北京發出明確訊息「不要攻擊台灣」！

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▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

記者吳美依／綜合報導

中共解放軍機近日一再擾台，五度飛越台灣海峽中線，中國外交部發言人汪文斌21日表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的『海峽中線』」。法國《世界報》（Le Monde）報導，北京對於面對台灣日益加大力道展示武力，台灣成為21世紀前所未有緊張局勢的核心，但美國發出明確訊息，警示中國「不要攻擊台灣」。

《世界報》駐北京特派記者勒梅特（Frédéric Lemaître）指出，近日美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）與國務次卿柯拉克（Keith Krach）先後訪台，被北京視為「挑釁」行為，北京也發起規模罕見的演習作為回應，派遣戰機飛越海峽中線。

文中說明，海峽中線是由美國設立，雖然從未獲得中國正式承認，但北京自從1999年至2019年都持續遵守此原則，直至今年五度飛越。

▲▼蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，她領養的三隻導盲犬，也肩負起外交重任，在門口合影恭送貴客離開。（圖／總統府提供）

▲蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克（左）訪團，台積電創辦人張忠謀（右）也有出席。（圖／總統府提供）

與此同時，華府批准對台販售7種武器系統。法國蒙田研究所亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）解釋，其中包括了一種移動式導彈，「即使（台灣）飛機因解放軍海軍或空軍而無法繼續行動的情況下，也能讓台灣軍隊持續自衛」。

杜懋之談到兩岸局勢時說，台灣直至1990年代末期仍保有軍事優勢，如今情勢卻已經相反。他說，「中方逐漸加強軍事優勢，迫使台灣空軍做出回應，以利蒐集更多數據資料。美方則派遣官員，向北京傳達出明確的訊息，那就是『不要攻擊台灣』」。

台灣正在強化與西方的非正式關係，尤其是經濟方面。柯拉克本次訪台，其中一項目的即強化雙邊經貿關係，尤其促使美國在科技領域減少對中國的依賴。位於台北的歐盟經濟貿易辦事處22日也首次舉辦投資論壇，促進交流。

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