共機頻擾台　法媒：美國向北京發出明確訊息「不要攻擊台灣」！

《彭博社》21日以「中國的戰爭威脅促使台灣加強與美國的經濟聯繫」(China's Threats of War Push Taiwan to Boost U.S. Economic Links)為題報導指出,台灣總統蔡英文面臨北京武力威脅,但她轉而與美國強化經貿關係,藉此換取協防資源。