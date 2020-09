手太滑！他誤吞19cm粉色牙刷…還完全無感　醫生傻眼「開胃」取出

▲男子不小心將牙刷吞進胃裡。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/編譯

印度一名男子在刷牙的時候,一邊張嘴對著鏡子想刷到舌頭根部,結果突然手滑,整支19公分長牙刷居然就不偏不倚地掉進喉嚨裡。奇怪的是,他並沒有感到任何不適,出於安全起見還是去了醫院,醫生在食道內找不到牙刷,最後只能開刀從胃裡面將滿是食物殘渣的粉色牙刷取出。

根據《每日星報》報導,印度一名男子15日在家中刷牙時,一邊對著鏡子張嘴抬起頭,想要讓牙刷刷到舌頭根部,結果沒想到一個手滑,整支19公分長的牙刷竟然直接掉進他的喉嚨裡。奇怪的是,男子沒有感到任何不適,但為了安全起見,他還是跑到附近的診所就醫。

診所醫生聽到病情後嚇了一跳,就隨即將他轉到帕西格(Pasighat)的巴金佩丁醫院(Bakin Pertin General Hospital)。該院資深外科醫生塔英(Bomni Tayeng)替男子進行時檢查時發現,再喉嚨與胃的連接處皆沒看到牙刷,「這意味著牙刷已經掉進胃裡了。」

塔英醫生立刻安排手術,花了35分鐘的時間將牙刷從胃裡面拿出來,從照片可以看到,整支粉紅色的牙刷沾滿血跡與食物殘渣。目前這名男子已經平安無事的出院返家,醫生也說,這是他執業生涯以來看過最稀奇的事,男子無大礙真的是奇蹟。

Doctors remove bloodied 19cm toothbrush from man's stomach 'minutes before death' after he swallowed ithttps://t.co/12Qj8BUt12 pic.twitter.com/jiNK1Hyg8l