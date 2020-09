《彭博》盛讚蔡英文「2020全球最佳領導人」：很難找到比她更好的

▲蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團。(圖/總統府提供)

記者張靖榕/綜合外電報導

2020台灣防堵2019冠狀病毒疾病(COVID-19)效果顯著,經復復甦及台股交易量來到歷史新高等,皆是國際矚目的優異表現,而美媒《彭博》(Bloomberg)盛讚台灣總統蔡英文的領導能力,全世界都難找到能和她相媲美的領導人。

該篇報導標題為《中國的引戰威脅促進台灣和美國的經貿連結》(China’s Threats of War Push Taiwan to Boost U.S. Economic Links)。文中指出,蔡英文自今年1月贏得總統連任,接連在疫情中拿出好表現,也讓台灣經濟快速回血並讓台股再創佳績;此外,台灣中央銀行9月中上修2020年經濟成長率為1.6%,這項修正也在嚴重陷入衰退泥沼的全球經濟之中,讓台灣顯得凸出,成為離群值。

Voice:Taiwan leader Tsai Ing-wen, who pledged deeper ties with the US at a dinner for a visiting senior State Department official,is clearly playing with fire. If any act of her provacation violates the Anti-Secession Law of China, a war will be set off and Tsai will be wiped out pic.twitter.com/hPZl42dVb1