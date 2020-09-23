《彭博》盛讚蔡英文「2020全球最佳領導人」：很難找到比她更好的

▲蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團。（圖／總統府提供）

記者張靖榕／綜合外電報導

2020台灣防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）效果顯著，經復復甦及台股交易量來到歷史新高等，皆是國際矚目的優異表現，而美媒《彭博》（Bloomberg）盛讚台灣總統蔡英文的領導能力，全世界都難找到能和她相媲美的領導人。

該篇報導標題為《中國的引戰威脅促進台灣和美國的經貿連結》（China’s Threats of War Push Taiwan to Boost U.S. Economic Links）。文中指出，蔡英文自今年1月贏得總統連任，接連在疫情中拿出好表現，也讓台灣經濟快速回血並讓台股再創佳績；此外，台灣中央銀行9月中上修2020年經濟成長率為1.6％，這項修正也在嚴重陷入衰退泥沼的全球經濟之中，讓台灣顯得凸出，成為離群值。

Voice:Taiwan leader Tsai Ing-wen, who pledged deeper ties with the US at a dinner for a visiting senior State Department official,is clearly playing with fire. If any act of her provacation violates the Anti-Secession Law of China, a war will be set off and Tsai will be wiped out pic.twitter.com/hPZl42dVb1 — Global Times (@globaltimesnews) September 19, 2020

不過報導也提到蔡英文的主要挑戰 ─ 中國共產黨的生命威脅。因蔡英文在總統官邸宴請美國國務次卿柯拉克（Keith Krach），中共官媒《環球時報》利用推特帳號「Global Times」發文痛批此舉是在「玩火」，若她的挑釁行為違反中國《反分裂國家法》，將挑起戰爭，而蔡英文也將被「殲滅」（wiped out）。

▲蔡英文日前赴澎湖視導天駒部隊，表態不允許別人在領空上耀武揚威。（示意圖非本文提及場合／記者黃國霖攝）

報導認為，台灣軍事實力相較中國解放軍矮上一截，但已是世界第二大經濟體的中國，若做出跨越台灣海峽發出兩棲侵略的冒進舉動，也將輕易回火傷到自己。雖然許多觀察家認為台海戰爭美國必將介入，不過蔡政府也不斷採取行動，積極與許多非官方的盟友們加深關係，讓美國國會有更多介入的理由和動機。

總統府發言人Kolas Yotaka告訴《彭博》，若台灣對中國減少經濟上的依賴，中國便無法持續在政策上繼續抹黑台灣，「透過與其他國家建立更緊密的經貿連結，我們就能夠透過共享利益，維持區域和平。」

報導引述台灣經濟部數據，台灣的經貿夥伴分配嚴重失衡傾向北京，今年上半年對中出口比例就占42.3％，只有14.7％出口至美國，而且前8個月台灣對中投資與去年同期相比，更成長了50％至39億美元。

It’s hard to find a world leader who’s had a better 2020 than Taiwan President Tsai Ing-wen https://t.co/4rqsWnGPjc — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) September 22, 2020

蔡政府持續想辦法修正趨勢，透過鼓勵台商、國際企業將公司、工廠遷回台灣或往東南亞發展。8月底解禁的美豬美牛，也是意在解除台美貿易多年來的巨大阻礙。

美國自1979年斷交台灣轉向中國，40年後美中關係每況愈下，如今又重新逐漸與台灣頻繁接觸。美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）和國務次卿柯拉克先後訪台，即透露出對台正向政治訊息，而在柯拉克訪台以前，威斯康辛共和黨籍眾議員蒂凡尼（Tom Tiffany）也提出與台建立正式外交關係的法案，以及提議進行自由貿易協議協商。

報導指出，儘管法案通過機會微乎其微，但一個國會議員竟然提出承認台灣主權地位，仍加劇北京本已倍感壓力的恐懼。