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沿印度邊界狂蓋！　報告：中國空軍設施數量近3年「翻倍成長」

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▲▼中印衝突地點拉達克加爾萬河谷。（圖／路透）

▲印中5月起在拉達克地區陸續爆發衝突。圖為加爾萬河谷。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

印、中5月起陸續在拉達克（Ladakh）地區、班公錯（Pangong Lake）等地爆發邊界衝突與對峙，雙方持續展開對談，試圖解決「實際控制線」沿線爭端，但目前尚無突破。美國地緣政治情報平台Stratfor根據衛星照片，分析中國在印度邊界的擴張情況，發現解放軍過去3年在此建造的空軍基地、防空陣地與直升機機場數量翻倍成長。

《新德里電視台》（NDTV）取得文件並報導指出，中國「在印度邊界附近開始建造至少13個全新的軍事基地」，包括3間空軍基地，5處防空陣地與5間直升機機場，其中「4間直升機機場是在5月拉達克危機爆發後才開始動工」。

中印衝突,印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

報告中也提到，西藏鄰近印度、不丹的地區洞朗（Doklam）曾發生「2017年中印軍隊洞朗對峙事件」，此事「似乎改變了中國的戰略目標」，促成邊界軍事建設數量激增。

Stratfor資深全球分析師、報告作者辛塔克（Sim Tack）說，在拉達克衝突爆發之前，中國開始沿著邊界建造軍事設施，此時間點「意味著這些邊界緊張是中國維護邊界區域控制權所展開的一部分努力」。

另一點值得注意的是，「大多數軍事基礎建設的建設與擴建都仍在進行中，所以我們現在於邊界看到的中國解放軍活動，只是長期目標的開始。一旦完工，這些基礎建設將替更大強度的中方軍事任務提供支持」。

▲印中邊境拉達克（Ladakh）的湖泊班公錯（Pangong Tso）。（圖／達志影像／美聯社）

▲印中邊界拉達克（Ladakh）的湖泊班公錯（Pangong Tso）。（圖／達志影像／美聯社）

報告指出，中國試圖把南海策略運用在印中邊界，「中國誇張地展示其能力與涉入軍事衝突的意圖，旨在未來發生邊界爭端期間，遏止印度的抵抗或軍事行動」。解放軍擴展當地軍事主導權的關鍵，就是強調強化空中力量，「中國軍隊正在現有軍事基地與其他設施內部建造4處類似的防空陣地」，包括額外跑道與飛機掩體（aircraft shelters）。

《新德里電視台》於5月就曾根據衛星畫面報導，西藏阿里昆莎機場（Ngari Kunsha Airport）出現大規模建設活動，用以支援解放軍的戰鬥機，包括殲-11（J-11）、殲-16（J-16）與國產改造的蘇霍伊-30（Sukhoi-30）戰鬥機。而此地與班公錯距離200公里，據信如今建設進度已經大幅躍進。

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