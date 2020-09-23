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美國逾20萬人死於新冠肺炎　專家：秋冬疫情加速惡化

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▲截至22日，美國新冠肺炎死亡人數破20萬 。（圖／路透社）

▲美國新冠肺炎死亡人數暴漲 。（圖／路透社）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

新冠肺炎衝擊全球，截至9月22日美國超過20萬人死亡，總統川普表示，這是一件非常糟糕的事，中國應該把病毒止步於邊境之內，不該讓病毒傳播到全世界。

綜合外媒報導，新冠肺炎初期，川普3月在白宮公開表示，若死亡人數能控制在10萬至20萬人之間，是美國的防疫工作做得好。如今美國死亡人數不僅沒有控制20萬人內，反而超過預期。

對此，川普22日在白宮表示，如果當初沒有適當的防疫，現在就會有250萬人死亡，甚至更多。他亦怒斥中國，若當初把病毒止步於他們邊界之內，病毒就不會散播到全世界，這是一件可怕的事，永遠不該發生，要記得中國讓這件事發生。

▼川普3月在白宮公開表示，希望死亡人數能控制在10萬至20萬人之間。（圖／路透社）

▲美國總統川普3月在白宮公開表示，美國死亡人數能控制在10萬至20萬人之間。（圖／路透社）

隨著美國死亡人數卻不斷攀升，華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）原本預計今年10月初死亡人數達18萬人，明年1月增加至37.8萬人，而事實卻是，今年5月美國就有10萬人喪命。

面對疫情前景，加州大學柏克萊分校（University of California at Berkeley）及傳染病及疫苗學系榮譽退休教授斯瓦茲伯格（John Swartzberg）表示，隨著秋冬流感季來臨，10月、11月情況不一定會好轉。

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