中秋傳愛 台電台南區處響應愛心公益關懷弱勢

▲台電台南區處許處長表示，今年不只買愛心，更要送愛心，希望藉由台電的行動，喚起社會大眾對公益的重視，並傳遞社會温情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為支持愛心公益、延續中秋送愛行動，台電台南區處特別訂購鴻佳啟能庇護中心及台南腦性痲痺之友協會，製作中秋禮盒贈送社會弱勢團體，由處長許墩貴於23日率隊拜訪台南市樂扶社福基金會樂憨之家、華山基金會及龍崎教養院，讓今年中秋備感温馨。

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台電台南區處不僅響應台南市政府辦理的2020台南市身心障礙福利機構及團體秋節禮品禮盒促銷活動，精選其中鴻佳啟能庇護中心及台南市腦性麻痺之友協會，向其訂購中秋禮盒，更把這些愛心禮品贈送給台南市樂扶社福基金會樂憨之家、華山基金會及龍崎教養院，不只買愛心，更要送愛心，讓台南區處今年中秋公益活動溫情加倍。



台南市樂扶社福基金會樂憨之家目前院內安置60位18歲以上未滿65歲中度以上智能障礙者，院內提供住宿照顧服務、復健、自立生活訓練與支持訓練等協助；華山基金會則投入三失（失能、失依、失智）老人免費到宅服務，目前全台設有383 個社區愛心天使站，秉持在地老化、在家老化、社區互助與補不足，台南中西站則幫助服務區內85位獨居老人。另外龍崎教養院收容重度與極重度身心障礙者共104人，以上社福機構均感謝歡迎台電造訪，適逢中秋佳節，這些禮品能讓獨居老人及院裡的身心障礙住民們，感受到被關懷的溫情及過節氣氛，度過一個快樂的中秋節。

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