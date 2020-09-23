公司去年送餅乾禮盒！今年「中秋活動曝光」他興奮了　網羨慕炸

▲原PO公司今年中秋辦了露天電影院活動。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

疫情以來，許多公司都得咬牙苦撐，也難免縮減員工福利，希望大家共體時艱，不過看到這張公告，付出都值得了。一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出2張照片，說公司去年中秋送餅乾禮盒，今年直接生出「露天電影院加食物吃到飽」的活動給員工，讓他忍不住直呼「#抱歉相機又興奮抖起來了」。

「公司繼霜淇淋機之後，又來一個中秋晚會……」這位男網友文中表示，去年中秋節，公司送員工喜憨兒的餅乾禮盒，「今年直接搞露天電影院加食物吃到飽」，讓他不禁附上2張驚呆、張大眼睛的表情符號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著好奇問「分享一下你們公司今年中秋準備了什麼」，並用hashtag直呼「#我們公司應該不是最誇張的吧」、「#公司福利」、「#抱歉相機又興奮抖起來了」。

貼文一出，不少人都羨慕到不行，「不知貴公司缺人嗎」、「又一張開心到模糊的公告」、「2盒月餅禮盒要我們送廠商的，而我們員工什麼都沒有，中秋節還要上班，沒加班費也沒獎金跟禮金」、「萬年不變的一箱柚子」、「今年不減薪放無薪假就偷笑了」、「真歡樂的公司。」

不過，也有網友留言說自己公司給的也不錯，「我們直接給4000」、「我們公司給的禮物是，每個禮拜周休三日（一天無薪假）」、「母公司給2000+公司福委會1500，其他自己規劃」、「之前是1000（元）+兩盒月餅（1月餅+1鳳梨酥）,今年加碼到3000（元），餅也多一盒的樣子。」