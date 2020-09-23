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台南仁愛之家新都養護所搶救演練　消防七大隊首次使用大量傷患救護系統提升救災效能

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▲台南市消防局第七大隊在台南仁愛之家新都養護所，辦理自衛消防編組暨搶救演練，加入救護E化電子平板，運用大量傷患後送及傷患檢傷救護處置，強化傷患後送的管制機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊在台南仁愛之家新都養護所，辦理自衛消防編組暨搶救演練，加入救護E化電子平板，運用大量傷患後送及傷患檢傷救護處置，強化傷患後送的管制機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來台灣陸續發生多起老人福利機構及護理之家等重大火災傷亡事件，大多為失能之避難弱者或高齡長者，為強化消防人員對此類場所救災應變能力，台南市消防局第七大隊於23日上午在轄內台南仁愛之家新都養護所，結合業者辦理自衛消防編組暨搶救演練。

▲台南市消防局第七大隊在台南仁愛之家新都養護所，辦理自衛消防編組暨搶救演練，加入救護E化電子平板，運用大量傷患後送及傷患檢傷救護處置，強化傷患後送的管制機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第七大隊長黃輝林表示，這次演練出動大隊所屬德興中隊、德興、南門、崇善、灣裡等1中隊4分隊，出動各式消防車救護車11輛30人，演練內容由仁愛之家新都養護所啟動自衛消防編組利用廣播進行通報，並向消防單位請求支援，確認火警位置進行初期滅火及避難引導；消防局針對災害狀況進行滅火攻擊、人命搜救、住民疏散引導、火場安全管制、火場快速救援RIC及啟動大量傷病患機制，過程逼真。

▲台南市消防局第七大隊在台南仁愛之家新都養護所，辦理自衛消防編組暨搶救演練，加入救護E化電子平板，運用大量傷患後送及傷患檢傷救護處置，強化傷患後送的管制機制。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市消防局第七大隊在台南仁愛之家新都養護所，辦理自衛消防編組暨搶救演練，加入救護E化電子平板，運用大量傷患後送及傷患檢傷救護處置，強化傷患後送的管制機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次演練特別加入台南市消防局救護E化電子平板，運用大量傷患後送及傷患檢傷救護處置，強化傷患後送的管制機制；市府為提升救護品質致力推動救護E化系統，結合現場傷病患急救資訊，並與醫院端同步資訊傳遞（包含車輛代號、緊急程度、四大急症及預計到院時間）、醫院滿載資訊及共享行動救護紀錄資料如生命跡象、大傷資料等，能預先提供救護車上患者狀況讓醫院了解預做準備，這場演練特別加強救護人員使用救護平板來面對大量傷病患的情境，搭配人工快速檢傷、並掃描QR碼電子傷票，操作救護平板快速處置並進行傷患分流與後送醫院，期能提升救災救護品質。

▲台南市消防局第七大隊在台南仁愛之家新都養護所，辦理自衛消防編組暨搶救演練，加入救護E化電子平板，運用大量傷患後送及傷患檢傷救護處置，強化傷患後送的管制機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局秉持著市長黃偉哲「做的更好，市民過得更好」的施政理念，加強消防人員救災救護能力以保障市民的生命財產安全，消防局也提醒民眾，平時應做好用火用電的安全管利，定期檢查消防安全設備，並擬定相關防災計畫及定期演練，以落實防災應變能力將傷害降至最低。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

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