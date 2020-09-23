台南中元普度紙錢減量燒有成效　兼顧民俗又環保

▲台南市環保局推動大面額紙錢、足百紙錢、紙錢集中燒、以功代金等多項紙錢減量政策奏效，今年中元紙錢減燒成效良好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年農曆7月，民俗上會燒紙錢祭拜好兄弟，廟宇等也會辦普度法會，是一年當中紙錢使用量最大的時候，台南市環保局推動大面額紙錢、足百紙錢、紙錢集中燒、以功代金等多項紙錢減量政策奏效，今年中元紙錢載運量為325.47公噸，較去年減少16.06公噸，成效良好。

環保局表示，將持續宣導減燒紙錢等政策，讓民眾進行宗教活動時也兼顧環保，一起為空氣品質盡一分心力。

市長黃偉哲指出，今年「以功代金」獲得熱烈回響，民眾捐款給社福單位，再以社福單位致贈的功德狀來祭拜，虔誠心意不減，也展現愛心，更有利環保。中元以功代金的金額達99.2萬元，換算紙錢重量約減燒21.8公噸紙錢，謝謝市民的支持。

燒紙錢是流傳許久的民俗傳統，短時間要改變不容易。環保局去年6月啟用全台第一座紙錢專用金爐「淨圓滿」紙錢集中燒，沒有紙錢與垃圾混燒的問題，更顯誠敬之意。環保局強調，紙錢集中送「淨圓滿」專用爐焚化全年無休，除了中元普度，平日如初一、十五、神明聖誕等祭祀活動，也可撥打專線06-3354306，或上「臺南紙錢集中及減量燒」網頁申請載運，清潔隊將到府或指定地點協助載運至紙錢專爐焚化，請多加利用。

環保局長謝世傑說，台南市環保局秉持宗教民俗污染減量「一尊三減一目標」原則，也會持續宣導減燒紙錢，請市民朋友大力支持「以功代金」，用善心捐款代替購買紙錢，減少露天焚燒紙錢產生的空氣污染。

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