立院新會期召委名單出爐　民進黨團奪9席、國民黨團拿7席

▲國民黨立委蔣萬安中籤社福衛環委員會召委。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院23日進行委員會召委選舉，民進黨團總共奪下9席，國民黨團則拿下7席，民進黨團在交通委員會2席全拿，在其餘的內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會中，則由民進黨團與國民黨團各拿下1席。

立法院設有8個常設委員會，分別為內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利與衛生環境委員會，各委員會設有2席召委，由各委員會委員在每會期互選產生，因召委握有法案排審、安排官員質詢等權力，因此也是各黨團在每個會期的角逐重點。

▲民進黨立委陳瑩。（圖／記者屠惠剛攝）



內政委員會共有15席立委，分別為民進黨團9席、國民黨5席，台灣民眾黨1席。根據開票結果，由民進黨立委沈發惠、國民黨立委鄭天財擔任內政委員會召委。

外交及國防委員會共有13席立委，分別為民進黨團6席、國民黨團5席，以及台灣基進立委陳柏惟與無黨籍立委林昶佐。根據開票結果，由民進黨立委王定宇、國民黨立委呂玉玲擔任外交及國防委員會召委。

經濟委員會共有15席立委，分別為民進黨團8席、國民黨團6席，以及台灣民眾黨立委邱臣遠，其中民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明則因涉賄案遭法院收押。根據開票結果，由民進黨立委賴瑞隆、國民黨立委楊瓊瓔擔任經濟委員會召委。

財政委員會共有14席立委，分別為民進黨團7席、國民黨5席，以及台灣民眾黨立委蔡壁如與時代力量立委陳椒華。根據開票結果，由民進黨立委吳秉叡、國民黨立委林德福擔任財政委員會召委。

教育及文化委員會共有14席立委，分別為民進黨團8席、國民黨5席，以及台灣民眾黨立委高虹安。根據開票結果，由民進黨立委吳思瑤、國民黨立委萬美玲擔任教育及文化委員會召委。

交通委員會共有14席立委，分別為民進黨團8席、國民黨5席，以及時代力量立委邱顯智，其中無黨籍立委傅崐萁涉炒股案而入獄服刑。根據開票結果，由民進黨立委劉櫂豪、陳歐珀擔任交通委員會召委，這也是民進黨本次唯一2席召委全拿的委員會。

司法及法制委員會共有13席立委，分別為民進黨團8席、國民黨4席，以及台灣民眾黨立委賴香伶。根據開票結果，由民進黨立委蔡易餘、國民黨立委李貴敏擔任司法及法制委員會召委。

社會福利及衛生環境委員會共有15席立委，分別為民進黨團9席、國民黨5席，以及時代力量立委王婉諭。根據開票結果，由民進黨立委陳瑩、國民黨立委蔣萬安擔任社會福利及衛生環境委員會召委。

根據本次召委選舉結果，民進黨團總共奪下9席，國民黨團則拿下7席，民進黨團在交通委員會2席全拿。其中，台灣民眾黨團在教育及文化、司法及法制委員會投給國民黨籍召委，時代力量黨團則在財政委員會、交通委員會、社會福利及衛生環境委員會與民進黨團合作。

▼時代力量立委王婉諭與民進黨團合作。（圖／記者屠惠剛攝）



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