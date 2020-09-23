iOS 14隱藏秘技大公開！　六大懶人小撇步一次看

▲iOS 14隱藏許多小秘技。（圖／截自YouTube／Apple）

記者余弦妙／整理報導

蘋果日前正式向用戶釋出iOS 14更新，其中不乏許多新功能讓民眾眼睛為之一亮，除了iOS 14主畫面自由度更高，並添增許多新功能，包括可放置於主化面上的小工具、可將App自動整理的App資料庫及支援11種不同語言的全新翻譯功能等，《ETtoday新聞雲》也特別整理出相關隱藏秘技，讓果粉們使用起來更便利。

前鏡頭自動翻轉

對於喜愛自拍的果粉們這項功能一定要學會，到設定的相機裡頭，有一個「前置相機鏡像翻轉」打開後，所拍攝出來得照片，就會跟原本手機裡頭看到的方向一樣。這項功能能讓照片看起來更真實，不會像原本拍攝出來的照片一樣，「覺得不像」，不過此項功能僅iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 與後續機型有支援。

輕敲背面截圖

以往iPhone截圖都相當麻煩，而這次iOS 14就解覺得這個麻煩，可先到設定→輔助使用→觸控→背面輕點，裡頭可設定「點兩下」、「點三下」可以觸發什麼功能，其中一個就是截圖，另外還可設定開手電筒、靜音、音量調整等功能可以設定。記者實測下發現手機殼若不是太厚仍可以感應的到。

▼點背面截圖教學，點圖可放大。（圖／記者余弦妙製圖）

智慧型分類整理與列表顯示

iOS 14在主畫面功能也額外還加入一項全新「App資料庫」功能，這項功能可以依照應用程式類型分類，會透過自動歸類，如點擊搜尋框也會立即改為「列表顯示」方式，好處是可透過系統智慧型分類更快找到想開啟的應用程式。

個人隱私保護，自動偵測密碼洩漏提醒

蘋果替「iCloud 鑰匙圈」功能加入安全層級保護，會不定期偵測是否密碼出現在資料外洩的資料庫中。

可先到設定→密碼→自動填寫密碼，如果看見「安全層級建議」就代表密碼有高風險，若怕自己密碼被盜可自行先去修改。

私人 WiFi 地址

‌iOS 14 連接到 WiFi 時，可以點擊網路設定，並確保已打開私人地址。私人地址是一項隱私功能，有助於防止其他WiFi 跟踪您的 iPhone。此功能在預設情況下處於啟用狀態，若用戶經常開放 WiFi 資源，這個功能就特別有用。

透過設定中的 WiFi，然後點擊已連接或想要連接的 WiFi 旁邊的 ⓘ，進入「私人地址」，確保已開啟。

隱藏相冊

iPhone 可以隱藏相簿中的一些照片，然而這些被隱藏的照片還是歸類在一個「隱藏」的相簿中，事實上並沒有多大的隱藏效果。iOS 14 可以透過設定中的「照片」，裡面會出現一個將「隱藏相簿」隱藏起來的功能，這樣一來，照片就可以真的被隱藏了。

另外，最近相當熱門的Podcast的立即聆聽功能變得更加聰明，並且包含個人聆聽清單以及精選的整理列表。若你也會經常使用iPhone的錄音功能的話，iOS 14已把錄音功能強化可消除背景雜訊及室內混亂的聲音。