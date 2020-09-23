民眾黨「投藍不投綠」　白藍合作助攻國民黨拿下7委員會

▲立法院社福衛環委員會召委選舉。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院常設委員會23日進行召委選舉，民進黨團憑藉人數優勢，總共奪下9席召委，國民黨團間接在台灣民眾黨團的支持下，最終拿下7席召委，其中民進黨團在交通委員會2席全拿，在其餘的內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會中，則由民進黨團與國民黨團各拿下1席。

立法院設有8個常設委員會，分別為內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利與衛生環境委員會，各委員會設有2席召委，由各委員會委員在每會期互選產生，因召委握有法案排審、安排官員質詢等權力，因此也是各黨團在每個會期的角逐重點。

▲台灣民眾黨立委（左起）張其祿、蔡壁如、高虹安、邱臣遠、賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）



根據本次召委選舉結果，民進黨團總共奪下9席，國民黨團則拿下7席，民進黨團在交通委員會2席全拿。其中，台灣民眾黨立委高虹安、賴香伶在教育及文化、司法及法制委員會投給國民黨籍召委，台灣民眾黨立委張其祿、邱臣遠則分別在內政、經濟委員會則票投自己。

此外，台灣民眾黨立委蔡壁如則在財政委員會中，同時將推薦書交給民進黨立委吳秉叡、國民黨立委林德福，使民進黨團與國民黨團在財政委員會各拿下一席召委。時代力量立委陳椒華、邱顯智、王婉諭則分別在財政委員會、交通委員會、社會福利及衛生環境委員會與民進黨團合作。

民眾黨團表示，民眾黨團基於制衡優先原則，尋求朝野互惠安排民眾黨團優先法案審查之共識，例如修憲、廉能陽光法案、居住正義等相關法案，作為本次召委投票意向之依據。

民眾黨團指出，本次會期的重點項目為組成修憲委員會，進行如18歲公民權修憲等提案之處理，以及審查110年中央政府總預算案、前瞻第3期特別預算案、紓困3.0特別預算案、108年中央政府總決算案等預決算案。

民眾黨團說，各委員會召委選舉結果已公布，希望立院同僚能齊心為國為民，謀求更多福祉，以不負支持選民之託付。

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