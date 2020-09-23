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時力新會期優先法案出爐　行政命令60天預告期、改國徽等26項入列

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▲▼時代力量黨團召開「堅守國會監督，捍衛公平正義」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量黨團召開「堅守國會監督，捍衛公平正義」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院新會期18日開議，時代力量黨團23日提出新會期優先法案，包括明定行政命令需有60天預告期的《行政程序法》、援助香港行動的《香港澳門關係條例》、落實台灣豬肉規定使用場所與相關標示的《食品安全衛生管理法》，以及推進轉型正義的《國旗國徽法》與《中正紀念堂組織法》等26項法案。

時代力量黨團23日上午召開「堅守國會監督，捍衛公平正義」記者會，並列舉出深化立院職權、落實援港行動、踐行司法改革、維護新聞自主、守護人民食安、保障兒少權利、守護社會弱勢、促進性別平權、強化環境保護、貫徹土地正義、推進轉型正義等11大面向、26項優先法案。

時代力量黨團總召邱顯智表示，從美豬美牛的議題可以看出《行政程序法》的不足，因此時力黨團主張將目前的函釋入法，規範行政命令預告原則上應該至少60天，緊急情況下的例外情況則可以另行討論，但須敘明理由並經行政院會議通過。

邱顯智也說，從臨時會審查監察委員的人事同意權也可以看出，《立法院職權行使法》中針對人事同意權的規範，仍有許多完善補強的空間，因此時力黨團也已經提出相應修法。

 時代力量黨團幹事長王婉諭表示，針對美豬美牛的議題，時代力量黨團出《食安法》修法，規範禁止食用場所、相關標章，以守護人民食安。

此外，王婉諭也說，時力黨團本次也將推出《犯罪被害人權益保障法》修法，提供符合被害人需要的個別化協助讓司法不再冰冷，也希望透過《精神衛生法》在憾事發生前就能預防。

時代力量黨團副總召陳椒華則指出，現行我國國徽與國民黨黨徽非常相似，即使護照封面更新依舊存在國徽，因此時代力量黨團提出《國旗國徽法》修法。

陳椒華也提到，中正紀念堂也是轉型正義推動的重要議題，在台灣社會討論已久，文化部及促轉會也都已經提出相關方案送至行政院，時代力量希望《中正紀念堂組織法》也應盡快修正，回應社會各界的期盼。

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