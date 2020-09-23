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一張圖看反瘦肉精民調　國民黨揭蔡英文政府「大內宣」手法

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▲▼國民黨22日批評民進黨美豬民調背離民意。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲國民黨22日批評民進黨美豬民調背離民意。（圖／翻攝國民黨臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

《科學人》雜誌日前在臉書刊登農委會廣告，內容聲稱國內禁用萊克多巴胺（瘦肉精）是因為萊豬不好吃，更說「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，文案內容引發爭議而緊急下架。國民黨整理了目前各家民調，發現高達6、7成民眾反對瘦肉精，只有民進黨自家民調顯示僅4成民眾反對，「大內宣」企圖相當明顯。

國民黨表示，蔡英文政府一邊拿國際標準宣稱萊豬很安全，另一邊拿人民的納稅錢，買廣告宣傳對人民洗腦，如此誇張的文案，居然是農委會買的廣告，誇張不實且荒謬，完全缺乏農委會應有的專業與公正性，難道農委會現在是瘦肉精豬肉進口商的「文宣部門」？

國民黨指出，根據預算法62條之1規定，編列預算辦理政策宣導要明確標示為「廣告」，且要揭示辦理或贊助機關、單位名稱，不得以置入性行銷方式進行。但《科學人》雜誌的臉書廣告並沒有明示該篇文是「廣告」，顯然已經違反預算法相關規定，農委會必須向全民說清楚講明白，是否還有隱匿其他類似的廣告宣傳？更應該清楚揭露廣告採購的金額以及相關廣告內容計畫。

國民黨抨擊，蔡英文政府不但會買廣告，更會造假消息跟假民調，民進黨宣稱內部民調顯示開放美豬牛的正反意見皆呈現43％，但是近期各家媒體做出的民調，反對開放的比例都達到6至7成以上，民進黨的民調數據明顯悖離現實，是不是刻意操作假民調誤導人民？

國民黨也提到，行政院長蘇貞昌，在立法院備詢時荒腔走板公然製造假消息，包括講錯美牛開放進口時間、刻意把民進黨2012年時「牛豬分離」原則，扭曲成完全同意牛豬進口，還有把禁止開放萊豬的160多個國家，說是成國際普遍開放。

「這些明顯悖離現實的說法，現在都被一一打臉」，國民黨表示，現在的民進黨，就是明知民意反對開放萊豬，卻硬要逆勢而為、強辯護航，當然會漏洞百出，難以圓謊！可怕的是民進黨為了圓謊，撒了更多的謊，用偏頗走調的宣傳作為，誤導社會大眾。

▲▼國民黨22日批評民進黨美豬民調背離民意。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

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