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LIVE／「食安公投」第一階段連署15天達標　江啟臣赴中選會遞件

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記者徐政璿／台北報導

國民黨自9月6日起發動「公投綁大選」和「反萊豬顧食安公投」2項公投連署，短短15天，2案合格份數都確定逾萬份。國民黨主席江啟臣22日上午10時率黨務幹部、立委們將連署書送到中選會，拼最快明年8月28日進行公投。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告，國民黨扛朱公抗議美豬。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告，國民黨抗議美豬。（圖／記者林敬旻攝）

總統蔡英文8月底宣布，2021年元旦起開放含有萊克多巴胺的美豬進口，引發食安疑慮。國民黨推出公投，以公投主文「你是否同意全面禁止進口含有瘦肉精之豬肉及其相關製產品？」進行連署，12日起下鄉遍地開花，要全民一起站出來，反對瘦肉精。

國民黨表示，「公投綁大選」和「食安公投」齊發，前者由羅智強電動機車環島等方式宣傳，帶回破萬份連署書，後者日在上週發動全台設百餘個連署點，江啟臣跨縣市馬拉松開講，新北市長侯友宜等藍營縣市長更現身連署，共計收回逾2萬份。

國民黨表示，「公投綁大選」案將由江啟臣擔任領銜人，「食安公投」則由林為洲擔任領銜人，因為擔心中選會刁難，第二階段連署目標定在50萬份，比法定的28萬份門檻還要高出許多。

根據《公民投票法》規定，2021年起公投與大選脫鉤，每2年舉行一次，公投日定為為8月的第4個星期六；以第15任總統、副總統選舉人數1931萬1105人為例，第一階段公投提案門檻需取得1932人連署，即可向中選會提案，第二階段公投成案門檻，需要28萬9667份以上的連署書。

▼國民黨22日批評民進黨美豬民調背離民意。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨22日批評民進黨美豬民調背離民意。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▼前總統馬英九、國民黨主席江啟臣參加捍衛食安公投連署。（圖／記者林敬旻攝）

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