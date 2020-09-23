時力衛環召委投給民進黨　林為洲嗆「裝肖維」：當側翼當習慣了？

記者楊蕓／台北報導

立法院23日上午舉行召委選舉，在衛環委員會部分，國民黨由立委蔣萬安角逐，關鍵一票時代力量立委王婉諭最後投給民進黨立委洪申翰。對此，國民黨團總召林為洲受訪時怒批，時力到底是要反美豬還是支持美豬？當側翼當習慣改不過來了是不是？

▲立法院常設委員會召委選舉，社福衛環委員會召委蔣萬安中籤。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

立法院有8個常設委員會，其中攸關萊豬議題的衛環委員會被視為本會期關鍵委員會。衛環委員會有民進黨團9席、國民黨團5席、時代力量1席，王婉諭成關鍵的一票，若王支持國民黨，蔣萬安就能穩拿召委，若王支持民進黨人選，將用抽籤決定。最後經過抽籤，蔣萬安中籤，順利保住國民黨席次。

▲時代力量立委王婉諭投票。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團上午召開黨團大會，為召委選舉進行沙盤推演。林為洲會後受訪時表示，這段期間國民黨團一直跟時力溝通，因為認為時力黨團也反對美豬進口，召開好幾次記者會、公聽會，爆氣罵陳時中部長「只顧著去當歌手不參加公聽會」，然而最後他們還是要選擇支持美豬的民進黨召委。

「我們溝通半天，真的很混亂欸！你們到底是要反美豬還是支持美豬啊？」林為洲怒嗆時力支持民進黨的召委，主導讓萊豬進口，那之前開記者會「裝肖維」、騙選票嗎？當側翼當習慣改不過來了是不是？

林為洲強調，委員會能召開正式的公聽會，民進黨會排嗎？時力之前開黨團公聽會找不到部長參與，現在有機會了，「如果選出蔣萬安當召委，我跟你保證，一定會開美豬的正式公聽會，部長、次長都一定要來。」

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