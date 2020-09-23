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瘦肉精美豬進口惹議　民團憂：弱勢家庭成為人體試驗場

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▲▼ 瘦肉精美豬進口惹議　民團憂：弱勢家庭成為人體試驗場 。（圖／家庭主流化聯盟提供）

▲多個民團提醒政府，勿忽視國人健康權益，讓台灣經濟力較弱的弱勢家庭成為美豬的人體試驗場。（圖／家庭主流化聯盟提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

我國明年開放含有瘦肉精的美豬牛進口，家庭主流化聯盟、媽媽盟、台北市真愛健康協會今（23日）聯合發聲，提醒政府勿忽視國人健康權益，讓台灣經濟力較弱的弱勢家庭成為美豬的人體試驗場。

家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩表示，美豬和台豬價差高達25%以上，加上台灣的食品加工業發達，低廉的美豬最可能就是隨著貢丸、魯肉飯、水餃、絞肉，而因為價差，成本低及售價低的瘦肉精食品恐將進到許多弱勢家庭的餐桌上，將讓台灣的弱勢家庭成為瘦肉精美豬的人體試驗場。

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▲▼ 瘦肉精美豬進口惹議　民團憂：弱勢家庭成為人體試驗場 。（圖／家庭主流化聯盟提供）

曾獻瑩認為，雖然政府急消毒，表示會要求所有豬肉都要標示產地來源，範圍包括超市、傳統市場所販賣的肉品、攤販、加工品肉類等。然而根據進口貨物原產地認定標準第7條，進口肉品若在台灣進行主要加工，亦可以標示為台灣豬肉，這是一個很大的爭議，況且標示需要大量人力把關，曾獻瑩質疑現有的人力、設備與經費是否已足已推動此一政策。

媽媽盟新北專員鄭珮瑾表示，坐月子的媽媽，傳統上會吃杜仲腰花、歸耆豬肝、茶油豬肝、四神豬肚、茶油豬心等大量的豬內臟，也有報告指出，若坐月子期間每日攝取超過一副腎臟和肝臟，就可能超過可接受安全量，何況產婦還要哺乳，質疑開放瘦肉精進口的政策會侵害產婦和小寶寶的健康權，期望政府提供媽媽食品安全上的保障。

▲▼ 瘦肉精美豬進口惹議　民團憂：弱勢家庭成為人體試驗場 。（圖／家庭主流化聯盟提供）

鄭佩瑾認為，雖然教育部說國中小營養午餐禁用美豬，但還有許多管不到的地帶，例如私托還有保姆等，等到風頭過了之後，國家是否有人力管到全國大小單位均不使用美豬。

台北市真愛健康協會祕書長謝龍年則表示，歐洲食品安全局早已表明，即使採¬取最嚴格標準來制定萊克多巴胺的容許量，仍然無法確保其安全毫無疑慮。謝龍年並引用歐美的相關研究，表示對罹患乳癌的老鼠注射瘦肉精成分的藥物，後發現癌細胞轉移率增加了22%。

謝龍年並指出，按衛福部提供的《食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估》報告，亦指出對於長期食入研究，並無進行致癌的風險評估，謝龍年認為既然衛福部未做風險評估，即不宜開放瘦肉精美豬進口。
 

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