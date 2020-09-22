「蔡英文議題抓得很準」　黃暐瀚：民進黨要萬年執政了

▲總統蔡英文前往茶專飲料店。（圖／總統府提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文20日瀏覽新聞時，看到澎湖海軍因臨時任務，取消88杯飲料訂單，店家非但沒生氣，還力挺國軍，讓她相當感動，馬上要幕僚聯繫店家，她在視察澎湖時親自拜訪，掏出現金訂購150杯慰勞官兵，也向店家致謝。對此，媒體人黃暐瀚直言，民進黨要萬年執政了。

黃暐瀚22日在臉書表示，政治是需要表演的，這一年多來，蔡總統議題抓得很準，反應常常很快，在野黨再不跟上，民進黨要在台灣，萬年執政了。

日前該飲料店家在臉書社團「澎湖大聯盟」公告44杯冬瓜檸檬原價50元，特價30元，海軍基地的弟兄訂了88杯飲料，其中44杯冬瓜檸檬已完成，剩下44杯還沒做，海軍弟兄來電通知取消，說明是因為接到任務，為了保衛國家，須立即開軍艦出去。

店家當時強調，海軍弟兄真的不是棄單，雖然44杯飲料無法如期照約定取，「但我們真的不生氣，因為保衛國家安全是重要任務，我們要力挺！所以我跟保衛弟兄說：『專心的完成任務，我們等你們回來，飲料部份就別擔心了，因為我有你們』」。

據悉，蔡英文20日自己瀏覽新聞，了解國內輿情時，看到這則訊息，她很感動，隨即請幕僚主動安排與店家聯繫，並堅持在澎湖走訪部隊前要親自拜訪店家。

蔡英文22日赴澎湖時親自拜訪該家飲料店，不僅讓同仁訂購150杯飲料，她也親自從口袋掏錢全數買單。她向店家表示，她不是來買飲料的，是來付錢的，同時也向店家對於先前照顧國軍表達感謝。