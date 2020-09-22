蔡英文：澎湖飲料店展現「軍愛民，民敬軍」　再大風浪台灣都能克服

▲蔡英文親赴澎湖飲料店爆買150杯。（圖／取自蔡英文臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

澎湖海軍單位日前因共軍擾台需緊急出動，逼不得已棄單手搖店44杯飲料，但店家沒有怨言力挺國軍。總統蔡英文22日到澎湖視察，親自幫忙把「遲到的飲料」帶給子儀艦官兵，隨後她在臉書發文表示，國軍的辛苦，國人都看在眼裡，也願意把肯定說出口，這就是「軍愛民，民敬軍」的具體表現，只要我們上下一心，再大的風浪，台灣都一定能克服。

日前有飲料店家在臉書社團「澎湖大聯盟」公告44杯冬瓜檸檬原價50元，特價30元，因為海軍基地的弟兄訂了88杯飲料，其中44杯冬瓜檸檬已完成，剩下44杯還沒做，但海軍弟兄來電通知取消，說明是因為臨時接到任務，為了保衛國家，須立即開軍艦出去。

店家當時也強調，海軍弟兄真的不是棄單，雖然44杯飲料沒辦法如期照約定取，「但我們真的不生氣，因為保衛國家安全是重要任務，我們要力挺！所以我跟保衛弟兄說：『專心的完成任務，我們等你們回來，飲料部份就別擔心了，因為我有你們』」。

總統蔡英文知道這件事後，今天到澎湖國軍部隊視導，就特地前往飲料店，自掏腰包買了150杯飲料，要把「遲到的飲料」帶給子儀艦官兵。

▲蔡英文爆買150杯飲料送子儀艦官兵，感謝支持國軍的店家。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

蔡英文隨後在臉書發文表示，堅守崗位的國軍，需要大家多多支持，像是前幾天，駐防澎湖的海軍子儀艦官兵，因為接獲緊急任務，必須立刻出海，就連原本訂好的飲料，都來不及去領。

蔡英文說，還好飲料店的老闆娘非常窩心，發文表示「保衛國家安全是重要任務」，一定力挺國軍。澎湖的網友也熱心支持，用新台幣下架了多出來的飲料。這雖然是件小事，但是我知道，國軍的辛苦，國人都看在眼裡，也願意把肯定說出口，這就是「軍愛民，民敬軍」的具體表現。只要上下一心，再大的風浪，台灣都一定能克服。

▲蔡英文親自到店爆買150杯飲料送子儀艦官兵，感謝支持國軍的店家。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文赴澎湖國軍部隊視導，慰勞感謝子儀艦官兵。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文在臉書發文感謝支持國軍的店家。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）